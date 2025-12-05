Nina Badrić podijelila intimnu uspomenu: Otkrila gdje se prvi put poljubila

Naša glazbena diva Nina Badrić ponovno je oduševila pratitelje na Instagramu, i to ne samo besprijekornim modnim izdanjem, već i emotivnom objavom kojom je pokrenula lavinu nostalgičnih komentara

Pozirajući u elegantnoj crnoj kombinaciji, naslonjena na retro automobil zagrebačkih registracija, Nina Badrić je iskoristila priliku da promovira svoj novi singl "Moj rodni grad". Uz fotografiju je postavila pitanje koje je mnoge potaknulo na razmišljanje: “Na što vas asocira pjesma ‘Moj rodni grad’?”. Pritom je otkrila i vlastitu intimnu uspomenu, napisavši: "Mene na prvi poljubac u Jurišićevoj 😊".

Ova objava dolazi u pravo vrijeme, budući da je pjesma "Moj rodni grad" nostalgična posveta Zagrebu i ujedno najava njezinog dugoočekivanog albuma "Moji ljudi", koji izlazi u veljači 2026. godine. Pjevačica je itekako aktivna uoči blagdana, a pred njom je i niz koncerata diljem regije, uključujući nastupe u Varaždinu, Koprivnici, Opatiji i Bihaću, dok će Novu godinu dočekati radno na Viru.

Njezino pitanje izazvalo je brojne reakcije obožavatelja, koji su u komentarima podijelili vlastite asocijacije. "Na neka lijepa vremena koja će ostati u sjećanju zauvijek", "Na moj rodni grad… i pečeno kestenje", samo su neke od emotivnih poruka koje su pratitelji ostavili ispod objave, pokazujući kako je Nina svojom glazbom ponovno dotaknula srca publike.

Čini se da je Nina Badrić novom pjesmom savršeno pogodila atmosferu nadolazećih blagdana, a njezina iskrenost i interakcija s publikom samo su dodatno pojačale uzbuđenje oko novih glazbenih projekata jedne od naših najvećih glazbenih zvijezda.