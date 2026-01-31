Zgodne Zagrepčanke preuzele zagrebačku špicu i ukrale sve poglede

Posljednja zagrebačka špica u siječnju protekla je u znaku hladnog i sivog zimskog dana. Unatoč niskim temperaturama, centar grada bio je pun šetača željnih kave i društva. Modne kombinacije bile su praktične, ali nimalo dosadne. Dominirali su bunde, topli kaputi, šalovi i čizme, uz pokoji trendi dodatak. Zagrepčanke su još jednom pokazale da stil ne poznaje godišnje doba, a zagrebačka špica je ponovno bila mjesto susreta, opuštanja i pokazivanja osobnog stila. Siječanj se polako oprašta, ali gradska moda ne usporava. Na fotografima koje je Dosadni Fotograf snimio ekskluzivno za Žena.hr nije nedostajalo zanimljivih modnih trenutaka. Zagreb je i ovu zimu dokazao da špica ima posebnu čar.