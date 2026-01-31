403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
OD UVALA DO ZIDINA

Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'

Žena.hr
31. siječnja 2026.
Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Već prvi kadrovi odvode gledatelje na Balos, jednu od najljepših plaža Mediterana, gdje tirkizno more, pijesak i rajski pejzaž stvaraju savršenu atmosferu za romantične šetnje i prve iskre među sudionicima

U petoj sezoni 'Gospodina Savršenog' gledatelje očekuje nezaboravno putovanje ispunjeno emocijama, strastima i sudbinskim odlukama. Okupana suncem, Kreta postaje više od mjesta radnje, ona je svjedok spojeva koja mijenjaju tijek ljubavne priče. Između luksuznih vila, skrivenih plaža, povijesnih zdanja i divlje prirode rađa se najemotivnija sezona dosad

Više od sto pomno odabranih lokacija poslužilo je kao pozornica za nezaboravne trenutke dva Gospodina Savršena, Karla i Petra, s kandidatkinjama - i svaka od njih nosi svoju priču. Već prvi kadrovi odvode gledatelje na Balos, jednu od najljepših plaža Mediterana, gdje tirkizno more, pijesak i rajski pejzaž stvaraju savršenu atmosferu za romantične šetnje i prve iskre među sudionicima.

Jednako je impresivan i dom kandidatkinja 'Gospodina Savršenog', luksuzna vila s pogledom koji se gubi u plavetnilu mora, a u takvom okruženju, daleko od očiju javnosti, emocije koje prate svakodnevni život, posebno one koji se bude uz bazen ili tijekom partyja - lakše izlaze na površinu.

Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'
RTL
Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'
RTL

Posebnu čar tom dijelu Krete daje i glasoviti svjetionik u luci Chania, koji pruža očaravajući pogled na stari grad - osobito u sumrak, tijekom spojeva s Karlom i Petrom. Upravo takva atmosfera savršeno prati trenutke u kojima se rađaju osjećaji, a riječi često nisu ni potrebne.

Među mediteranskim biljem i egzotičnim biljkama rađat će se prve simpatije među sudionicima pete sezone 'Gospodina Savršenog' dok će snimanje u kamenolomu pokazati kako to izgleda kada se rasplamsaju adrenalin i rivalstvo među djevojkama.

Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'
RTL
Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'
RTL

Posebno mjesto među lokacijama zauzima veličanstveni samostan Agia Triada, gdje će, okruženi mirom, poviješću i snažnom energijom tog mjesta, Gospoda Savršeni dobiti priliku ogoliti osjećaje i pokazati što im doista leži na srcu.

Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'
RTL
Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'
RTL
Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'
RTL
Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'
RTL

A tu su i neizostavne scene koje uistinu ostavljaju bez daha - predivne pješčane plaže Krete, okupane suncem i morem u najljepšim nijansama plave. Ondje će se održavati spojevi u kojima romantika poprima filmske razmjere, bit će to trenuci koji se pamte, prizori koji ostaju urezani i ljubavne priče koje se pišu uz šum valova.

Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'
RTL
Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'
RTL
Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'
RTL
Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'
RTL

U novoj sezoni 'Gospodina Savršenog' uživajte već sad na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 sati i na RTL-u.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Pročitajte još o:
Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OD UVALA DO ZIDINA
Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'