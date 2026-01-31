Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'

Već prvi kadrovi odvode gledatelje na Balos, jednu od najljepših plaža Mediterana, gdje tirkizno more, pijesak i rajski pejzaž stvaraju savršenu atmosferu za romantične šetnje i prve iskre među sudionicima

U petoj sezoni 'Gospodina Savršenog' gledatelje očekuje nezaboravno putovanje ispunjeno emocijama, strastima i sudbinskim odlukama. Okupana suncem, Kreta postaje više od mjesta radnje, ona je svjedok spojeva koja mijenjaju tijek ljubavne priče. Između luksuznih vila, skrivenih plaža, povijesnih zdanja i divlje prirode rađa se najemotivnija sezona dosad

Više od sto pomno odabranih lokacija poslužilo je kao pozornica za nezaboravne trenutke dva Gospodina Savršena, Karla i Petra, s kandidatkinjama - i svaka od njih nosi svoju priču. Već prvi kadrovi odvode gledatelje na Balos, jednu od najljepših plaža Mediterana, gdje tirkizno more, pijesak i rajski pejzaž stvaraju savršenu atmosferu za romantične šetnje i prve iskre među sudionicima.

Jednako je impresivan i dom kandidatkinja 'Gospodina Savršenog', luksuzna vila s pogledom koji se gubi u plavetnilu mora, a u takvom okruženju, daleko od očiju javnosti, emocije koje prate svakodnevni život, posebno one koji se bude uz bazen ili tijekom partyja - lakše izlaze na površinu.

RTL

RTL

Posebnu čar tom dijelu Krete daje i glasoviti svjetionik u luci Chania, koji pruža očaravajući pogled na stari grad - osobito u sumrak, tijekom spojeva s Karlom i Petrom. Upravo takva atmosfera savršeno prati trenutke u kojima se rađaju osjećaji, a riječi često nisu ni potrebne.

Među mediteranskim biljem i egzotičnim biljkama rađat će se prve simpatije među sudionicima pete sezone 'Gospodina Savršenog' dok će snimanje u kamenolomu pokazati kako to izgleda kada se rasplamsaju adrenalin i rivalstvo među djevojkama.

RTL

RTL

Posebno mjesto među lokacijama zauzima veličanstveni samostan Agia Triada, gdje će, okruženi mirom, poviješću i snažnom energijom tog mjesta, Gospoda Savršeni dobiti priliku ogoliti osjećaje i pokazati što im doista leži na srcu.

RTL

RTL

RTL

RTL

A tu su i neizostavne scene koje uistinu ostavljaju bez daha - predivne pješčane plaže Krete, okupane suncem i morem u najljepšim nijansama plave. Ondje će se održavati spojevi u kojima romantika poprima filmske razmjere, bit će to trenuci koji se pamte, prizori koji ostaju urezani i ljubavne priče koje se pišu uz šum valova.

RTL

RTL

RTL

RTL

U novoj sezoni 'Gospodina Savršenog' uživajte već sad na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 sati i na RTL-u.