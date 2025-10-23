Nina Badrić zasjala u crvenoj haljini: Ovo je njezinih 10 najelegantnijih izdanja s koncerta

Nina Badrić poznata je po svom prekrasnom glasu, bezvremenskim pjesmama i istančanom modnom stilu. Njezina karijera je priča koja traje desetljećima zbog čega je jedna od najvećih pjevačica u regiji. Sinoć je opet potvrdila svoj status velike dive u zagrebačkoj dvorani "Vatroslav Lisinski" gdje je održala koncert "Nina Badrić&Ante Gelo Acoustic Orcestra - Nina Unplugged". Koncert je bio ispunjen emocijama i ovacijama, a Nina je kao i uvijek bila izrazito elegantna. Crvena haljina brenda istaknula je njezinu ljepotu i sofisticiranost zbog čega smo se odlučili prisjetiti njezin najboljih elegantnih izdanja.