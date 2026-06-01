Salma Hayek u hit komadu sezone koji mnoge žene još uvijek izbjegavaju

Salma Hayek pokazala je kako nositi kožne bermude na elegantan i moderan način, a mi smo pronašli i sličnu high street verziju za znatno manje novca

Glumica Salma Hayek još je jednom dokazala svoj status modne ikone, pojavivši se na teniskom turniru French Open u Parizu u izdanju o kojem se priča. U društvu supruga, francuskog milijardera i čelnika luksuzne grupe Kering, Françoisa-Henrija Pinaulta, 59-godišnja zvijezda odabrala je komad odjeće koji se na velika vrata vratio u modu, ali ga se mnogi još uvijek ne usuđuju nositi: bermude.

Veliki povratak bermuda

Bermude, duge hlače koje sežu tik do iznad koljena, desetljećima su bile ili rezervirane za mušku garderobu ili smatrane pomalo zastarjelim, preppy komadom. Međutim, ove sezone doživljavaju pravu renesansu. Modne piste i ulice svjetskih metropola preplavili su modeli u raznim materijalima i krojevima, od poderanog trapera do elegantnih odijela s bermudama.

Zvijezde poput Belle i Gigi Hadid, Gwyneth Paltrow i Michelle Yeoh među prvima su prihvatile ovaj neočekivani ljetni trend, pokazujući njegovu nevjerojatnu svestranost. Dok ih Bella Hadid nosi u ležernoj varijanti s običnom majicom, druge zvijezde poput Suki Waterhouse ili Sadie Sink biraju ih kao dio profinjenih odijela za crveni tepih. Pravilo je jednostavno - pravila nema. Bermude se nose u svim prilikama, od opuštenih šetnji gradom do glamuroznih događanja.

Kožna varijanta za sportsku eleganciju

Salma Hayek za praćenje teniskog meča nije odabrala bilo kakve bermude, već elegantan kožni model modne kuće Saint Laurent, koji je kombinirala s crnim topom istog brenda.

Cijeli look zaokružila je prošivenom Gucci torbicom u crvenoj boji, robusne crne sportske Bottega Veneta sandale s debelim platformama i kačketom, spajajući sportsku ležernost s luksuznim detaljima. Pronašli smo vrlo sličnu high street verziju ovog povratničkog trenda koja izgleda jednako elegantno, ali dolazi po znatno pristupačnijoj cijeni.