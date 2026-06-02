Kerry Washington u zlatu, Michelle Pfeiffer u boji slonovače na Gotham TV Awardsu

New York je ponovno bio središte glamura. Treća godišnja dodjela nagrada Gotham Television Awards, održana u raskošnoj dvorani Cipriani Wall Street, okupila je najveća imena malih ekrana. Večer posvećena najboljim televizijskim ostvarenjima bila je i modna pista na kojoj su zvijezde pokazale svoja najupečatljivija izdanja.

Među laureatima večeri istaknula se Michelle Pfeiffer, kojoj je uručena nagrada "Legend Tribute" za izniman doprinos filmu i televiziji. Glumica je opravdala status legende, pojavivši se u bezvremenskoj bijeloj haljini kuće Chanel. Kreacija boje slonovače isticala se profinjenim teksturiranim cvjetnim detaljima na gornjem dijelu i elegantno plisiranom suknjom. Svoj izgled upotpunila je decentnim naušnicama i jednostavnom frizurom, pokazavši da je suptilnost ključ vrhunske elegancije.

Rame uz rame s Pfeiffer pozirala je Kerry Washington, također dobitnica večeri. Glumici, poznatoj po ulozi u seriji "Skandal", dodijeljena je nagrada "Spotlight Tribute" kao priznanje za impresivnu karijeru glumice i producentice. Odabrala je sofisticiranu kreaciju Oscara de la Rente koja je savršeno naglasila njezinu siluetu. Washington je potvrdila status modne ikone, odišući samopouzdanjem i gracioznošću. Mlađe generacije predstavljala je Chase Infiniti, zvijezda serije "The Testaments" i dobitnica nagrade za najbolju glavnu ulogu. Privukla je poglede u raskošnoj ružičastoj Louis Vuitton haljini s naboranim pernatim omotačem. Potpuni kontrast ponudio je reper i glumac Curtis '50 Cent' Jackson. U ulozi prezentera, odabrao je klasično crno odijelo, bijelu košulju i leptir mašnu, dokazavši da je jednostavnost nepogrešiv izbor.