Nicole Kidman i Sandra Bullock zapalile Vegas glamuroznim izdanjima: ‘Vještice su se vratile!’

Kad se na istom mjestu pojave dvije holivudske ikone, modni spektakl je zagarantiran. Nicole Kidman i Sandra Bullock na CinemaConu u Las Vegasu dokazale su da stil, karizma i samopouzdanje nikada ne izlaze iz mode

Nicole Kidman i Sandra Bullock još su jednom dokazale da godine nemaju veze sa stilom - naprotiv, na CinemaConu u Las Vegasu servirale su lekciju iz elegancije i samopouzdanja. Dok su predstavljale nastavak kultnog filma 'Magija', sve su oči bile uprte u njihove besprijekorne modne kombinacije koje su savršeno balansirale glamur i odvažnost.

Dva stila, jedan show

Nicole Kidman zablistala je u sofisticiranoj Chanenolovoj crnoj haljini koja je spajala klasiku i modernu senzualnost. Prozirni detalji i nježni volani oko poprsja dodali su dozu romantične dramatike, dok je minimalistička silueta naglasila njezinu prepoznatljivu eleganciju. S druge strane, Sandra Bullock odlučila se za moćan kontrast - upečatljivo crveno odijelo brenda Stella McCartney. Sako nošen bez košulje, uz diskretno vidljiv crni grudnjak, dao je cijelom izdanju dozu nonšalantne provokativnosti i modne hrabrosti.

Zajedno su stvorile savršen modni balans: crna kao simbol bezvremenske elegancije i crvena kao izraz snage i karaktera. Njihov izlazak na pozornicu iz oblaka dima bio je gotovo teatralan - poput modne piste s dozom filmske magije.

Vještice su se vratile

Naravno, povod njihovog dolaska bio je predstavljanje dugoočekivanog nastavka 'Practical Magic 2', u kojem ponovno utjelovljuju sestre Owens. “Vještice su se vratile!” poručila je Kidman, dok je Bullock otkrila da su filmaši za potrebe snimanja ponovno izgradili legendarnu kuću na litici, dodatno naglašavajući nostalgičnu dimenziju projekta.

No, iako su otkrile prve detalje radnje, koja se ovaj put fokusira na novu generaciju i prijenos magičnih moći, jasno je da su upravo njihovi modni odabiri bili prvi “wow” trenutak večeri.

Povratak sestara Owens na velika platna očekuje nas u rujnu 2026., ali je očito kako je modna magija dvije filmske dive već počela.