Nicole Kidman u mrežastoj kreaciji s ljuskicama hipnotizirala crveni tepih

Nicole Kidman još je jednom dokazala da joj crveni tepih savršeno pristaje. Na njujorškoj premijeri nove serije slavna glumica pojavila se u smjeloj, efektnoj kreaciji koja je odmah postala glavna tema večeri - i potvrdila da nakon privatnih promjena ulazi u novo, samouvjereno poglavlje života

Holivudska ikona Nicole Kidman ponovno je dokazala zašto je majstorica transformacije i najave, objavivši na svom Instagram profilu seriju fotografija koje su istovremeno elegantne, dramatične i zagonetne. U nizu od tri slike, glumica pozira u uskoj crnoj haljini s prozirnim rukavima i upečatljivim bijelim uzorkom, a cijeli dojam odiše glamurom i misterijom. Ipak, najviše pažnje privukao je kratak, ali intrigantan opis: "Margo ima novčanih problema".

Obožavatelji su odmah reagirali lavinom komentara punih podrške i divljenja, nazivajući je "ikonom" i "legendom", no mnogi su se zapitali - tko je Margo?

Misterij riješen: Od zagonetne objave do premijere

Kako se ispostavilo, objava nije uvid u glumičin privatni život, već genijalan promotivni potez za njezinu najnoviju seriju "Margo ima problema s novcima", a zagonetna fotografija zapravo prikazuje odjevnu kombinaciju koju je nosila na svečanoj premijeri.

Oskarovka je tako praktički dominirala njujorškom premijerom svoje nove serije, koja je održana 8. travnja. Pojavila se u crno-bijeloj, zanimljivo krojenoj haljini s prozirnim donjim dijelom, koja je otkrila dio njezine stražnjice.

Riječ je o kreaciji modne kuće Schiaparelli iz njihove "ready-to-wear" kolekcije za jesen/zimu 2026./27. Dizajn karakteriziraju prozirni mrežasti rukavi s crnim detaljima, upečatljiv bijeli središnji dio s teksturiranim, ljuskastim uzorkom te bijeli remen koji naglašava struk.

58-godišnja je glumica ovim smjelim modnim izborom svima jasno dala do znanja da je nakon razvoda od Keitha Urbana ponovno u top životnoj formi.

Novostečena sloboda i glasine o novoj ljubavi

Par se službeno razveo u siječnju ove godine, no Nicole očito nije dugo tugovala. Sve su glasnija šuškanja o njezinoj vezi s dugogodišnjim prijateljem Simonom Bakerom (56). Njih dvoje viđeni su zajedno nekoliko puta, a Nicole je priznala da među njima "vlada dobra vibra". Dok je njezin bivši suprug, prema izvorima bliskim paru, iznenađen brzinom kojom se Nicole oporavila nakon prekida, glumica očito maksimalno uživa u svojoj novostečenoj slobodi.