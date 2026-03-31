Vrag se vratio u Pradi: Meryl Streep i Anne Hathaway započele turneju u velikom stilu

Tijekom druženja s novinarima, glumice su podijelile i nekoliko zabavnih anegdota sa snimanja. Hathaway se prisjetila svog pada na ulicama Manhattana koji je postao viralan, dok je Streep otkrila da je i ona pala, ali tijekom snimanja scene na crvenom tepihu Met Gale, što je vješto ostalo skriveno od javnosti

Pripremite se! Gotovo dvadeset godina nakon što je Miranda Priestly ledenom rečenicom "To je sve" ušla u filmsku povijest, njezina ostavština ponovno je u centru pažnje. Službeno je započela međunarodna promotivna turneja za dugoočekivani nastavak filma "Vrag nosi Pradu 2", a prva postaja, Ciudad de Mexico, već je postavila ljestvicu nevjerojatno visoko. Meryl Streep i Anne Hathaway, ponovno u ulogama Mirande Priestly i Andy Sachs, pokazale su da kemija među njima nije nimalo izblijedjela, a njihovi modni odabiri govore sami za sebe. Turneja je započela simboličnom objavom stilistice Ashley Afriyie na Instagramu, koja je podijelila fotografiju Anne Hathaway u majici s Pantone uzorkom i natpisom "ceruleo", jasnom posvetom kultnoj sceni o "ceruleansko plavoj" boji iz prvog filma.

Spoj filma, mode i umjetnosti u Meksiku

Prvi službeni događaj spojio je glamur Hollywooda s bogatom meksičkom kulturom. Glavne zvijezde filma sudjelovale su na svečanom doručku u slavnom muzeju Fride Kahlo, poznatom kao La Casa Azul, a kasnije su se pojavile i na spektakularnoj premijeri u muzeju Diego Rivera Anahuacalli. Događaj je uključivao i modnu reviju na kojoj su predstavljene kreacije lokalnih dizajnera, čime je odana počast živahnoj meksičkoj modnoj sceni. Ciudad de Mexico tek je prva od šest svjetskih metropola koje će glumice posjetiti, a na popisu su još Tokio, Seoul, Šangaj, New York i London.

Sudeći po prvom pojavljivanju, ova turneja neće biti samo promocija filma, već i modni događaj za pamćenje. Obje glumice odabrale su odjevne kombinacije koje suptilno, ali snažno evociraju likove koje tumače, podsjećajući obožavatelje zašto je originalni film postao modna biblija za generacije.

Modni dvoboj dostojan magazina Runway

Za svoje pojavljivanje na Tjednu mode u Meksiku, glumice su odabrale kombinacije koje su odmah postale glavna tema na društvenim mrežama. Svaka je na svoj način kanalizirala duh svog lika, stvarajući savršen vizualni kontrast.

Anne Hathaway pojavila se u odvažnoj crvenoj mini haljini s potpisom Stelle McCartney (kolekcija jesen/zima 2026), koja je istaknula njezinu figuru i modernu evoluciju lika Andy Sachs. Smjeli odabir boje i kroja pokazao je samopouzdanje i status modne ikone, daleko od nesigurne asistentice iz prvog filma.

S druge strane, Meryl Streep je u potpunosti prigrlila svoju unutarnju Mirandu Priestly. Bila je odjevena u elegantnu plavu Schiaparelli kombinaciju koja je odisala autoritetom i sofisticiranošću. Odabir plave boje mnoge je podsjetio na kultnu scenu o "ceruleansko plavoj", dokazujući da Miranda i dalje postavlja pravila, čak i kada bira suptilnije tonove. Cjelokupni dojam bio je besprijekoran i moćan, baš kao i urednica magazina "Runway".

Što nas čeka u nastavku?

Radnja filma "Vrag nosi Pradu 2" odvija se gotovo dva desetljeća nakon originala i bavi se aktualnim izazovima u medijskoj industriji. Miranda Priestly suočava se s krizom tiskanih medija i padom utjecaja magazina "Runway". U novoj preraspodjeli moći, njezina bivša asistentica Emily Charlton (Emily Blunt) sada je utjecajna direktorica u luksuznoj grupaciji koja kontrolira ključne oglašivačke budžete o kojima Miranda očajnički ovisi.

Uz Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleya Tuccija, koji se vraćaju svojim ulogama, glumačkoj postavi pridružuju se i velika imena poput Kennetha Branagha, koji će glumiti Mirandinog supruga, te Simone Ashley, Lucy Liu i Justina Therouxa. Režiju ponovno potpisuje David Frankel, a scenarij Aline Brosh McKenna, jamčeći zadržavanje duha originala. Film u svjetska kina stiže 1. svibnja.