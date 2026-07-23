Ne, oči vas ne varaju: Camilla u ovoj haljini neodoljivo podsjeća na kraljicu Elizabetu II.

Camillin stajling mnogima je bio više od modnog izbora – bio je suptilan podsjetnik na nasljeđe kraljice Elizabete II. i kontinuitet običaja koji se u britanskoj monarhiji brižno čuvaju već desetljećima

Kraljica Camilla još je jednom pokazala da britanska kraljevska obitelj njeguje tradicije koje nadilaze modu i protokol. Posjetila je prvo izdanje RHS Sandringham Flower Showa, izložbe cvijeća koja se ove godine prvi put održava na kraljevskom imanju Sandringham u Norfolku, a svojim je stajlingom mnoge podsjetila na pokojnu kraljicu Elizabetu II.

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Nova cvjetna manifestacija okupila je brojne uzgajivače, krajobrazne arhitekte i ljubitelje vrtlarstva, a kraljičin dolazak bio je jedan od najiščekivanijih trenutaka događanja. Camilla je prošetala među raskošnim cvjetnim gredicama odjevena u elegantnu zelenu haljinu s nježnim uzorkom, savršeno usklađenu s prirodnim okruženjem. Upravo je ta kombinacija izazvala brojne usporedbe s kraljicom Elizabetom II., koja je tijekom svoje vladavine redovito posjećivala najvažnije britanske hortikulturne izložbe.

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Mnogi su se prisjetili njezina pojavljivanja na slavnom Chelsea Flower Showu 2010. godine. Tada je 84-godišnja kraljica Elizabeta II. nosila prepoznatljiv zelenkasto-plavi kostim s cvjetnim motivima i oduševila više od šest stotina izlagača, ali i javnost koja je godinama pratila njezinu ljubav prema vrtovima i cvijeću. Fotografije tadašnje kraljice i današnje Camille gotovo se mogu usporediti – obje okružene raskošnim cvijećem, u zelenim tonovima koji kao da odražavaju njihovu povezanost s prirodom.

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Camillin dolazak dodatno je povećao interes javnosti za ovu manifestaciju, ali i još jednom potvrdio koliko kraljevska obitelj pridaje važnost događajima koji slave prirodu, tradiciju i zajedništvo. A njezin elegantan zeleni stajling mnogima je bio više od modnog izbora – bio je suptilan podsjetnik na nasljeđe kraljice Elizabete II. i kontinuitet običaja koji se u britanskoj monarhiji brižno čuvaju već desetljećima.

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