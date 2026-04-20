Modna kombinacija s daškom sunca: Ova djevojka sa špice zna kako nositi boje

Mlada djevojka prošetala je zagrebačkom špicom u kratkom žutom baloneru i nije prošla neopaženo

Zagrebačka špica ove je subote bila prepuna proljetnih kombinacija koje su svi jedva dočekali odjenuti. Proljetno sunce napokon je omogućilo nošenje laganije odjeće, tako da su kaputi napokon otišli u stražnji dio ormara, a u fokusu su slatke traper jaknice, sakoi i kratki baloneri.

Upravo kratki baloner odjenula je mlada djevojka koja je privukla pažnju Dosadnog Fotografa koji je i ove subote ekskluzivno za Žena.hr imao zadatak fotografirati najzanimljivije outfite Zagrepčanki i Zagrepčana. Jednostavna proljetna kombinacija sastojala se od smeđih laganih hlača, žutog balonera i jednostavne bijele majice koja je bila usklađena s bijelim tenisicama.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Uz valove u kosi i moderne sunčane naočale, ova djevojka pokazala je kako je nekad manje zaista više, a hrabri odabir boje itekako može biti pun pogodak.

Još zanimljivih outfita sa zagrebačke špice pogledajte u našoj galeriji.