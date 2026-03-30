Ekipa koja je začinila show 'Igra chefova': 'Marijana je naša chefica kuhinje'

Od rođendanskog nazdravljanja do zajedničke 'dnevne sobe' na setu, snimanje showa 'Igra chefova' iznjedrilo je prijateljstvo između chefova Stivena Vunića, Tibora Valinčića, Tonija Bobana i voditeljice Marijane Batinić

Na televiziji često gledamo vrhunske kulinarske duele, napetost i borbu za titulu, no iza kamera showa 'Igra chefova' odvija se jedna druga, jednako zanimljiva priča - ona o kemiji koja je povezala cijelu ekipu u pravi mali tim.

Već od samog početka bilo je jasno da će dinamika među chefovima i voditeljicom Marijanom Batinić biti posebna. A da nije riječ samo o profesionalnom odnosu, potvrđuju i njihove izjave prožete humorom koji, kako se čini, nikada ne prestaje na setu.

„Svi imaju smisla za humor, ali Toni ga ima stalno. Toni je humor. Ipak, ne mogu izostaviti ni drugu dvojicu, pa ću zaključiti: svi imaju smisla za humor, ali Toni je urnebes!“ kaže Marijana, a i chefovi se slažu te dodaju kroz smijeh: „Već u devet ujutro dolazi nam pokazivati neka videa.“

No ono što je cijelu ekipu uistinu povezalo dogodilo se već na samom početku snimanja. Bio je to trenutak koji je, kako priznaje voditeljica, sve promijenio. „S njima sam 'dočekala' rođendan! Tada smo nazdravili i shvatili da je to - to“, prisjeća se Marijana, ističući kako je upravo tada postalo jasno da ovaj projekt neće biti samo posao.

„Naša zajednička večera bila je prekretnica. Tada smo se bolje upoznali i otad se svaki dan sve više upoznajemo na ljudskoj razini. Jednom neće biti showa, ali ostat će ljudska povezanost koja se dogodi“, ističe Tibor.

Od tog trenutka nadalje, njihova svakodnevica na setu postala je spoj rada, zabave i stalnih promjena u dinamici među članovima tima. „Na sreću, svaki se dan dogodi neki prevrat. Dinamika je takva da je svakog dana netko drugi istureniji igrač“, objašnjava Marijana, naglašavajući koliko je ta nepredvidivost zapravo dodatno zbližila cijelu ekipu.

Da bi takva energija opstala, naravno, važan je i prostor u kojem borave dok čekaju snimanja. „Svatko od nas ima svoju sobu, ali smo u najveću donijeli sve stolce, kauče, naslonjače i sad se svi družimo na istome mjestu“, objašnjavaju svi, opisujući atmosferu koja više podsjeća na dnevnu sobu nego na klasični televizijski set.

Koliko im ta bliskost znači, jasno je i iz načina na koji chefovi govore o voditeljici koja je, čini se, postala važan oslonac svima. „Marijana je osoba s dugogodišnjim iskustvom na televiziji i samom svojom pojavom već mi je ulijevala sigurnost. Taj pristup, kad nam pokazuje neke cake, daje mi samopouzdanje za dalje. To je kao u kuhinji - ona drži sve pod kontrolom i onda je cijeli tim lagan, Marijana je u ovoj situaciji naša chefica kuhinje“, ističe Toni.

Sličan dojam dijele i Tibor i Stiven, koji priznaje da je u početku pristup bio isključivo profesionalan, ali se brzo promijenio. „Znao sam da je Marijana profesionalka i da je voditeljica dugi niz godina pa sam se tako i postavio. Uzeo sam to u obzir i dao sam si vremena da je upoznam. No njezina je energija takva da joj počneš vjerovati brže nego što misliš“, kaže.

Show 'Igra chefova' ne nudi samo natjecanje, nego i priču o ljudima koji su, barem na neko vrijeme, postali nešto više od kolega - prava mala obitelj koja se iskreno veseli svakom zajedničkom trenutku.