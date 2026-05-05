Marijana Batinić u 'it' košulji ukrala poglede na premijeri filma

Premijera animirane komedije 'Ovce detektivi' proteklog je vikenda u Zagrebu okupila brojna poznata lica, kao i glumačku ekipu koja je posudila glasove simpatičnim junacima.

Najveću pažnju privukla je voditeljica Marijana Batinić, koju gledamo u novom RTL-ovom kulinarskom showu 'Igra chefova', Kulinarski je show s emitiranjem počeo 12. travnja na Voyo platformi, a od 13. travnja emitira se i na RTL-u. Batinić, koja je posudila glas jednom od likova u animiranom filmu, za premijeru je zablistala u elegantnom izdanju. Riječ je o upečatljivoj ružičastoj bluzi regionalnog modnog brenda Mona - komadu koji je u posljednje vrijeme postao pravi hit među poznatim Hrvaticama. U sličnim prigodama nosila ju je i pjevačica Nika Turković.

Riječ je o bluzi koja se ističe efektnim “cut-out” detaljem na prsima i naglašenim ovratnikom, spajajući moderan dizajn s dozom romantične elegancije. Marijana ju je kombinirala s klasičnim crnim hlačama visokog struka i elegantnom torbicom, čime je postigla profinjen i večernji look. Na premijeri su se pojavila i brojna druga poznata lica, među kojima Iva Simić Šakoronja i Matija Šakoronja, Mia Meicher, Ana Vladušić, Lucija Lugomer te Mirna Medaković Stepinac i Ana Ćapalija. Događaju je prisustvovao i glumac Zoran Pribičević, koji je došao podržati kćer Elenu, jednu od glasova u filmu.