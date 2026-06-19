Fashion Company i Fashion&Friends donose ljetni shopping trenutak: Do 40 posto popusta na odabrane artikle

Najpoželjniji modni komadi sezone sada su dostupni po posebnim cijenama u Fashion&Friends i mono-brand trgovinama te online

Nova sezona donosi savršenu priliku za osvježavanje garderobe. Fashion Company i Fashion&Friends pripremili su akciju Special Prices, u sklopu koje su odabrani artikli iz aktualne kolekcije proljeće/ljeto 2026. dostupni uz popuste do čak 40 %. Riječ je o pažljivo odabranoj ponudi modnih komada i modnih dodataka koji obilježavaju ovu sezonu – od laganih lanenih kombinacija i bezvremenskog trapera do elegantnih haljina, statement torbi, obuće i modnih detalja koji svakom outfitu daju završni pečat.

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Kao vodeća regionalna modna kompanija, Fashion Company već više od tri desetljeća okuplja neka od najpoželjnijih svjetskih modnih imena, a upravo je raznolikost njezina portfelja ono što svakom ljubitelju mode omogućuje da pronađe stil koji odgovara njegovoj osobnosti i životnom ritmu. U bogatoj ponudi nalaze se komadi renomiranih brendova poput Tommy Hilfigera, Calvin Kleina, Diesela, HUGO-a, Replaya, Antony Morata, Guessa i brojnih drugih međunarodnih modnih kuća.

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Posebna pogodnost akcije jest mogućnost odabira modnih favorita za različite prilike – od svakodnevnih gradskih kombinacija i poslovnih outfita do odjevnih komada i dodataka idealnih za nadolazeće godišnje odmore i ljetne večeri.

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Akcija Special Prices s popustima do 40 % na odabrane artikle odnosi se na kolekciju proljeće/ljeto 2026., a dostupna je u svim Fashion&Friends i mono-brand trgovinama, uključujući Zagreb, Split, Rijeku, Pulu, Zadar i ostale veće gradove, putem online shopa na www.fashionandfriends.com te kroz mobilnu aplikaciju Fashion&Friends, koja korisnicima omogućuje jednostavnu i personaliziranu kupnju omiljenih modnih komada.

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FASHION&FRIENDS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

FASHION&FRIENDS JOKER CENTAR, Put Brodrice 6

FASHION&FRIENDS CITY CENTER ONE SPLIT, Vukovarska 207

FASHION&FRIENDS MALL OF SPLIT, Josipa Jovica 93

FASHION&FRIENDS PORTANOVA OSIJEK Svilajska ul. 31a

FASHION&FRIENDS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

FASHION&FRIENDS TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

FASHION&FRIENDS MAX PULA, Ulica Stoja 14A, Pula

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CALVIN KLEIN ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

CALVIN KLEIN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

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TOMMY HILFIGER ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

TOMMY HILFIGER MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

TOMMY HILFIGER TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

GUESS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

GUESS MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

LIU JO ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

HUGO MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

HUGO SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

STEVE MADDEN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

SUPERDRY MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93