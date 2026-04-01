Trend koji se vraća svake sezone: Ribarske sandale opet su u fokusu

Ribarske sandale ponovno su u središtu modnih trendova i opet potvrđuju svoj status bezvremenskog komada koji se iz sezone u sezonu vraća u novim, modernijim interpretacijama

Ribarske sandale, jedan od onih modnih komada koji redovito izazivaju podijeljena mišljenja, ponovno se vraćaju u fokus i ovog proljeća. Iako su dugo bile percipirane kao praktična, ali ne i pretjerano estetski privlačna obuća, njihova suvremena reinterpretacija donosi sasvim novu dimenziju – onu u kojoj se funkcionalnost i stil susreću na iznenađujuće sofisticiran način.

Veliku ulogu u njihovom povratku odigrao je brend The Row, poznat po minimalističkom pristupu i naglasku na kvalitetu izrade. Njihov model Gaia, prepoznatljiv po zatvorenijoj, “kaveznoj” silueti i suptilnom dizajnu bez naglašenog logotipa, postao je svojevrsni klasik koji svake sezone ponovno dolazi u fokus. Upravo takvi komadi dokazuju kako vrhunski dizajn i materijali mogu transformirati i najjednostavniji model u modni trend.

Za proljeće 2026. ribarske sandale dolaze u brojnim varijacijama – od modela od glatke kože i brušene antilop verzije, pa sve do razigranih jelly interpretacija. Karakterizira ih djelomično zatvoren gornji dio, čvršća konstrukcija i remenčići s kopčama, dok se potplati kreću od tankih i elegantnih do robusnijih, s platformom. Upravo ta raznolikost omogućuje da svatko pronađe model koji prema vlastitom stilu, bilo da preferira minimalističku estetiku ili upečatljivije komade.

Osim što su vizualno zanimljive, ribarske sandale ističu se i svojom funkcionalnošću. Njihova konstrukcija pruža stabilnost i potporu stopalu, gotovo poput cipele, ali uz dovoljno prozračnosti za toplije dane. Stražnji remen dodatno osigurava udobnost pri dugom hodanju, što ih čini idealnim izborom za urbane šetnje, vikend izlete ili putovanja. Upravo zbog te praktičnosti često su prvi izbor za ljetne dane – model koji bez problema prati tempo dana, od jutarnjih obaveza do opuštenih večernjih trenutaka.

Čim još malo zatopli, jasno je da će ribarske sandale preplaviti ulice i postati jedan od ključnih modela sezone. Njihova sposobnost da spoje funkcionalnost, udobnost i suvremeni dizajn čini ih komadom koji se lako uklapa u svaku proljetnu garderobu – i ostaje relevantan iz sezone u sezonu.

