Modna harmonija na ulicama Zagreba: Njih dvoje znaju kako privući pažnju bez truda

Zagrebačka špica ponovno je bila najveća modna pista na otvorenom, a prošle subote mladi par privukao je pažnju savršenim spojem ležernosti i samouvjerenog stila.

Mladić je odabrao urbanu klasiku – crnu kombinaciju koja uvijek prolazi. Jednostavna T-shirt majica s diskretnim logotipom i cargo hlače stvorili su ležeran oufit za gradsku šetnju, dok modne sunčane naočale i kožna torbica daju završni cool potpis. Tetovaže i sat dodatno naglašavaju njegov osobni stil i dozu muževnosti, bez pretjerivanja.

Djevojka, s druge strane, igra na kartu suptilne ženstvenosti i minimalizma. Njezin svijetli, monokromatski komplet savršeno prati liniju tijela i ističe vitku figuru. Kratki top s visokim ovratnikom i lepršave hlače visokog struka djeluju moderno i prozračno – idealno za proljetne gradske šetnje. Bijele tenisice i oversized sunčane naočale Roberto Cavalli daju outfitu dozu chica, dok jednostavni modni dodaci zaokružuju cijelu priču.

Zajedno ostavljaju dojam usklađenog para koji razumije snagu jednostavnosti. Njihove kombinacije nisu prenapadne, ali su itekako efektne, dokaz da pravi stil leži u dobro pogođenim osnovama i samopouzdanju s kojim se nose.

Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.