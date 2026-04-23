Večeras u 'Večeri za 5' kuha Nikola zvan Čarli: 'Zabavan, glasan, glavni u ekipi!'

Nikola je nadimak Čarli dobio po ocu Karlu kojeg su strani gosti prozvali Čarli

Odlična ekipa članova bračkih dobrovoljnih vatrogasnih društava nastavlja se odlično zabavljati svake večeri ovotjedne 'Večere za 5', a danas će ih u Bolu ugostiti Nikola Topalović. Suprug i otac trju djevojčica, 36-godišnji Nikola voli provoditi vrijeme s obitelji na osami, a u svom poslu uživa, kao i u druženju s ekipom.

„Vatrogastvo mi je velika ljubav. Mislim da to ne možeš raditi ako to ne voliš, moraš biti predan tom poslu“, kaže današnji domaćin, a njegovi gosti dodaju: „Čarli je super. Zabavan, glasan, glavni u društvu“, reći će Žana, a Tino zaključiti: „Veseljak. Svako društvo bi trebalo imati jednog Čarlija.“

Svoju večeru Nikola će pripremiti sa slanim srdelama, inćunima, hobotnicom, grdobinom, palentom, varenikom, gusti sirup od crnog grožđa koji se koristi kao zaslađivač i skutom. „Meni se sve ovo sviđa“, zadovoljno će reći Tino.

Nikola je nadimak Čarli dobio po ocu Karlu kojeg su strani gosti prozvali Čarli. Kako to nerijetko ide u Dalmaciji, Nikolu su počeli zvati 'mali od Čarlija' i 'Čarli Junior'.

"I dan danas kad se upoznajem s ljudima i dajem im ruku predstavljam se kao Nikola Čarli", kaže domaćin.

Kako će se ekipa provesti danas - ne propustite u novoj epizodi 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.