Ovo ne želite propustiti: Jagoda & Palačinka fest stiže u Zagreb

Dolazi sezona omiljene slastice koja, vjerovali ili ne, konačno ima svoj festival! Svi ih volimo, svi ih jedemo, svi radimo kolače s njima i svi znamo gdje se jedu najbolje – jagode! Rezervirajte datume od 30. travnja do 17. svibnja i zabilježite lokaciju – Europski trg, jer počinje Jagoda & Palačinka fest!

Ovo je vrijeme kad će Europski trg mirisati po omiljenim jagodama i palačinkama spojenim u posebnim recepturama. Novi proljetni festival spojio je dobro poznati Palačinka Fest s jagodama koje obožavaju i stari i mladi, a super delicije i bogat i zanimljiv program osmislio je Rougemarinov tim, što je garancija zabave i kvalitete.

"Vidjeli smo koliko su palačinke omiljene i koliko se ljudi vesele ovako jednostavnom jelu koje smo ponudili na potpuno neobične načine. I tako smo došli na ideju spojiti palačinke i jagode i napravili slasni i slatki festival koji će biti novo mjesto okupljanja u centru grada", najavljuje chef Marin Medak koji najbolje zna u kojim jelima iz djetinjstva svi volimo uživati.

Ovo je festival za sve – djecu, obitelji, mlade, sladokusce, ljubitelje jagoda i pjenušaca, za sve koji vole isprobati domaće proizvode pripremljene po starim recepturama u odličnoj street atmosferi šarmantnog trga. „Zagreb“, dodaje Medak, „zaslužuje ovakve sadržaje“. Zato što se ovdje ne radi samo o desertu, nego o ideji koja funkcionira na prvu: jagode i palačinke. Klasičan par koji nikad ne izlazi iz mode, ali u rukama iskusnog tima dobiva nove interpretacije. I to je razlog zašto ćete se vraćati na Jagoda & Palačinka fest.

Što morate probati!

Gastro ponuda festivala je široka, ali precizno pogođena – balans između klasike, dekadencije i nekoliko pametnih odmaka:

Klasične francuske palačinke (crepes)

Tanke, nježne i rolane na Rougemarin signature način kako bi svaki sloj i punjenje ostali točno tamo gdje trebaju biti.

Jagode u čokoladi

Domaće jagode na štapiću, prelivene belgijskom Callebaut čokoladom, temperiranom do savršene teksture.

Crepes jastučići

Dekadentno punjene palačinke koje su otišle korak dalje – toliko bogate da su dobile i novi oblik.

Cachapas

Venezuelanske kukuruzne palačinke od nikstamaliziranog brašna, lakše probavljive i nutritivno bogatije, sa suptilnim južnoameričkim twistom u odnosu na našu tradiciju slanih palačinki.

Kaiserschmarrn

Carski klasik koji već gotovo 200 godina osvaja nepca – u Rougemarin verziji pečen na gusanim tavama i dodatno obogaćen umacima i posipima.

Palačinkotorta

Odgovor na vječnu dilemu: palačinka ili torta? Ovdje – oboje, uz izbor okusa koji ostaje na vama.

No, da bi zabava bila potpuna, očekuju se brojne radionice te jedna posebna priča koja će nas sve vratiti u neke daleke godine. Naime, ovaj proljetni festival na Europskom trgu ima posebnog gosta – legendarni K67 kiosk, jedan od najprepoznatljivijih dizajnerskih objekata koji je obilježio urbani život regije. U sklopu festivala, originalni kiosk postavlja se kao centralni izložbeni objekt, a da biste ovo iskustvo sami doživjeli, nećemo otkrivati previše detalja.

Radno vrijeme festivala: