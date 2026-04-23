To im je u horoskopu: Znakovi koji uvijek kasne

Točnost se često smatra vrlinom, no za neke je ljude dolazak na vrijeme gotovo nemoguća misija. Dok jedni stižu deset minuta ranije, drugi kao da žive u vlastitoj vremenskoj zoni. Zvonjava alarma i podsjetnici rijetko pomažu. Astrologija nudi zabavno objašnjenje zašto su neki horoskopski znakovi predodređeni za kašnjenje, povezujući tu naviku s njihovim temeljnim osobinama.
Vječito rastreseni blizanci
Ako čekate prijatelja rođenog u znaku blizanca, naoružajte se strpljenjem. Blizanci su majstori multitaskinga s toliko interesa da im je upravljanje vremenom prava muka. Njihov društveni kalendar je popunjen, a znatiželja ih tjera da istraže svaku usputnu zanimljivost. Na putu do vas, blizanac će vjerojatno posjetiti novi kafić ili sresti starog poznanika. Njihovo kašnjenje nije zlonamjerno; oni samo imaju dubok strah da će nešto propustiti i žele doživjeti malu avanturu unutar one na koju su već krenuli.
Pustolovni strijelac i rastezljivo vrijeme
Strijelac je vječni optimist i pustolov zodijaka, a to se odražava i na njegovu percepciju vremena. Odbijaju biti sputani krutim rasporedima, a ljubav prema slobodi i spontanosti često ih navede da potpuno izgube pojam o satu. Uvjereni su da sve mogu stići, pa se nemojte iznenaditi ako se pojave znatno nakon dogovorenog termina, puni entuzijazma i s nevjerojatnom pričom. Za strijelca, poruka "na putu sam" često znači da tek razmišljaju o polasku, a vrijeme je za njih samo preporuka.
Sanjive ribe izgubljene u trenutku
Eterične i maštovite ribe kao da ne pripadaju svijetu strogih rokova. Njihov um neprestano plovi morima kreativnosti, zbog čega lako zaborave na zemaljske obaveze. Riba se može toliko udubiti u neku misao, glazbu ili projekt da sati jednostavno prolete. Ponekad će ih danima mučiti nečiji usputni komentar, pa će analizirajući ga zaboraviti na sve ostalo. Nije im problem prespavati alarm; zašto bi mijenjali slatke snove za surovu stvarnost jurnjave i rasporeda?
Kraljevski dolazak lava
Za razliku od drugih znakova koji kasne zbog rastresenosti, lavovi to ponekad rade namjerno. Oni uživaju biti u centru pažnje i znaju da ništa ne privlači poglede kao dramatičan, "modno zakašnjeli" ulazak. Lav ne želi doći prerano i stopiti se s masom; on želi da njegov dolazak bude događaj. Zbog toga će provesti sate ispred ogledala, birajući savršenu odjevnu kombinaciju. Vrijeme uloženo u izgled za njih nije izgubljeno, već je nužna priprema za nastup kojim će sve zasjeniti.