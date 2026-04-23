To im je u horoskopu: Znakovi koji uvijek kasne

Kašnjenje nas može izbaciti iz takta, ali astrologija nudi drugačiji pogled na ovaj problem. Bilo da je riječ o sklonosti sanjarenju, potrebi za uzbuđenjem ili maloj “drami” prije izlaska, zvijezde možda nude objašnjenje zašto neki jednostavno nikad ne dolaze na vrijeme

Točnost se često smatra vrlinom, no za neke je ljude dolazak na vrijeme gotovo nemoguća misija. Dok jedni stižu deset minuta ranije, drugi kao da žive u vlastitoj vremenskoj zoni. Zvonjava alarma i podsjetnici rijetko pomažu. Astrologija nudi zabavno objašnjenje zašto su neki horoskopski znakovi predodređeni za kašnjenje, povezujući tu naviku s njihovim temeljnim osobinama.

Vječito rastreseni blizanci

Ako čekate prijatelja rođenog u znaku blizanca, naoružajte se strpljenjem. Blizanci su majstori multitaskinga s toliko interesa da im je upravljanje vremenom prava muka. Njihov društveni kalendar je popunjen, a znatiželja ih tjera da istraže svaku usputnu zanimljivost. Na putu do vas, blizanac će vjerojatno posjetiti novi kafić ili sresti starog poznanika. Njihovo kašnjenje nije zlonamjerno; oni samo imaju dubok strah da će nešto propustiti i žele doživjeti malu avanturu unutar one na koju su već krenuli.

Pustolovni strijelac i rastezljivo vrijeme

Strijelac je vječni optimist i pustolov zodijaka, a to se odražava i na njegovu percepciju vremena. Odbijaju biti sputani krutim rasporedima, a ljubav prema slobodi i spontanosti često ih navede da potpuno izgube pojam o satu. Uvjereni su da sve mogu stići, pa se nemojte iznenaditi ako se pojave znatno nakon dogovorenog termina, puni entuzijazma i s nevjerojatnom pričom. Za strijelca, poruka "na putu sam" često znači da tek razmišljaju o polasku, a vrijeme je za njih samo preporuka.

Sanjive ribe izgubljene u trenutku

Eterične i maštovite ribe kao da ne pripadaju svijetu strogih rokova. Njihov um neprestano plovi morima kreativnosti, zbog čega lako zaborave na zemaljske obaveze. Riba se može toliko udubiti u neku misao, glazbu ili projekt da sati jednostavno prolete. Ponekad će ih danima mučiti nečiji usputni komentar, pa će analizirajući ga zaboraviti na sve ostalo. Nije im problem prespavati alarm; zašto bi mijenjali slatke snove za surovu stvarnost jurnjave i rasporeda?

Kraljevski dolazak lava

Za razliku od drugih znakova koji kasne zbog rastresenosti, lavovi to ponekad rade namjerno. Oni uživaju biti u centru pažnje i znaju da ništa ne privlači poglede kao dramatičan, "modno zakašnjeli" ulazak. Lav ne želi doći prerano i stopiti se s masom; on želi da njegov dolazak bude događaj. Zbog toga će provesti sate ispred ogledala, birajući savršenu odjevnu kombinaciju. Vrijeme uloženo u izgled za njih nije izgubljeno, već je nužna priprema za nastup kojim će sve zasjeniti.