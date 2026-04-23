Lifestyle
ZVIJEZDA HRVATSKIH KORIJENA

Tko je beauty kraljica Natasha Denona? 'Želja mi je vidjeti moju šminku u Zadru'

Tamara Žiger
23. travnja 2026.
Neva Zganec/PIXSELL
Natasha Denona vizažistička je zvijezda za koju je čuo cijeli beauty svijet, a njena najpoznatija paleta inspirirana je upravo zalaskom sunca u Zadru

Sephora u Zagrebu otvorila je svoja vrata kupcima, a vrpcu je svečano prerezala Natasha Denona, koja je prisustvovala na sinoćnjem VIP otvorenju slavne drogerije čiji su dolazak u Hrvatsku mnogi jedva čekali. A jedva ju je čekala upravo i Natasha, svjetski poznata vizažistica i osnivačica istoimenog makeup brenda koji ima kultni status među profesionalcima i zaljubljenicima u šminku. Iako je izgradila poslovno carstvo sa sjedištem u New Yorku, a odrasla u Njemačkoj, njezina priča započela je u Hrvatskoj, točnije u Zadru. Upravo zbog toga dolazak u Hrvatsku za nju ima posebnu težinu. 

Na jučerašnjem VIP otvorenju, Natasha je održala dirljiv govor, i to na hrvatskom. 

"Puno mi znači što je moja šimnka na hrvatskim policama. Kada sam šetala s majkom po Zadru, reka sam kako bih voljela da se moj brend može kupiti i u Zadru. Sada je došla u Zagreb, možda dođe i u Zadar", rekla je Denona. 

Od plesne pozornice do beauty zvijezde

Natasha Denona rođena je 1970. godine u Zadru, a odrasla je u Njemačkoj, gdje je njezina majka, po zanimanju kemičarka i tehnička ilustratorica, u nju usadila ljubav prema umjetnosti i znanosti. Upravo će se ta kombinacija pokazati presudnom za njezinu karijeru.

Neva Zganec/PIXSELL

Prije nego što je kist postao njezin glavni alat, Denona je bila profesionalna plesačica i model. Strast prema šminkanju otkrila je kao tinejdžerica iza pozornice, gdje je stvarala napredne scenske izglede za sebe i druge plesače. Kad se s 18 godina preselila u Izrael, planirala je nastaviti karijeru modela, no na nagovor supruga fokusirala se na šminkanje i vrlo brzo postala jedna od najtraženijih svjetskih vizažistica.

Njezin talent nije dugo ostao nezapažen. Jedinstven, perfekcionistički pristup šminkanju, koji naglašava blistavu kožu, izražajne oči i neutralne usne, privukao je pažnju modne i beauty industrije. S više od 25 godina iskustva, postala je jedna od najcjenjenijih vizažistica na svijetu, surađujući s klijenticama poput supermodela Bar Refaeli i glumice Gal Gadot. Kako bi svoje znanje prenijela drugima, osnovala je i prestižnu akademiju šminkanja Natasha Denona u Tel Avivu.

Brend rođen iz frustracije i strasti

Nakon godina rada s proizvodima koji nisu zadovoljavali njezine visoke standarde, Natasha Denona odlučila je uzeti stvar u svoje ruke. Frustrirana nedostatkom sjenila koja su imala odgovarajuću teksturu, pigmentaciju i lakoću blendanja, 2016. godine pokrenula je vlastiti brend. Njezina misija bila je stvoriti proizvode profesionalne kvalitete koje svatko može koristiti bez napora.

Neva Zganec/PIXSELL

Tajna uspjeha leži u inovativnim formulama koje osobno razvija. Njezina sjenila, proizvedena u Italiji, sadrže najkvalitetnije sastojke poput smrvljenih kristala i luksuznih bisera, što im daje prepoznatljiv intenzitet i specijalnu teksturu. Među najpoznatijim proizvodima ističu se njezine kultne palete sjenila poput Glam, Biba i Bronze Palette, koje su postale nezaobilazne u kolekcijama vizažista, kao i proizvodi za postizanje blistavog tena. Iako je cijena njezinih paleta viša od prosjeka, Denona to opravdava vrhunskim sirovinama i znatno većom gramažom proizvoda u odnosu na konkurenciju, čineći ih dugoročno isplativom investicijom. Natasha je otkrila je da je jedna od njezinih najpoznatijih kreacija, kultna Sunset Palette, inspirirana zalaskom sunca u Zadru koji bi ljeti gledala s majčine terase.

Globalni uspjeh i povratak korijenima

Ključan korak u globalnoj ekspanziji brenda bila je suradnja s prestižnim lancem parfumerija Sephora, koja je započela već 2015. godine. Ulazak u njihov asortiman omogućio je da proizvodi Natashe Denone postanu dostupni milijunima kupaca diljem svijeta i učvrste status luksuznog brenda. Danas je tvrtka sa sjedištem u New Yorku, zapošljava više od osamdeset ljudi, a godišnji prihod joj se procjenjuje na više od 19 milijuna dolara. 

