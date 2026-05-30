Ljeto nam se vratilo: Ovo su hit komadi za plažu koje jedva čekamo nositi

Ljeto 2026. donosi slobodu izraza i igru stilom. Od šarenih, razigranih setova do elegantnih maksi haljina, svaki look savršen je za opuštene trenutke na plaži ili sofisticirane ljetne večeri

Ljeto 2026. donosi jasan modni stav: u fokusu su osobnost, umijeće izrade i svestranost. Nova sezona slavi komade koji se bez napora pretaču s plaže u elegantne večeri. Naglasak je na prirodnim materijalima, profinjenim siluetama i detaljima koji pričaju priču, stvarajući garderobu koja je istovremeno opuštena i luksuzna.

Siluete sezone: Od kaftana do lepršavih kompleta

Kaftan se nameće kao nezaobilazan oblik sezone, nudeći nenametljivu eleganciju. Uz njega, boho haljine lepršavih silueta ostaju favorit, a midi dužine donose dašak profinjenosti. Veliki povratak slave i dvodijelni kompleti, posebno kombinacije topova i hlača širokih nogavica, kao esencija ležernog šika. Ovi komadi idealni su za svestranost; funkcioniraju kao cjelina, ali se lako mogu razdvojiti i kombinirati s drugim odjevnim predmetima. U pozadini je ideja "tihog luksuza" - ulaganje u kvalitetu kroja, a ne u upadljive ukrase.

Tkanine koje dišu: Heklani detalji i povratak lana

Materijali su ključni. Heklane, crochet, tkanine dominiraju kolekcijama, pojavljujući se na haljinama, topovima i kupaćim kostimima. Ovi komadi s vintage prizvukom unose dozu romantike i autentičnosti. Lan ostaje zlatni standard za tople klime zahvaljujući iznimnoj prozračnosti. Njegova blago zgužvana tekstura dio je opuštenog ljetnog šarma. Uz lan popularni su i lagani pamuk i modal, a brojni konkretni prijedlozi za odjevne kombinacije za plažu pokazuju kako ih stilizirati.

Paleta boja za ljeto: Od toplih bijelih tonova do pastelnih snova

Pantone je za boju godine odabrao "Cloud Dancer", kremasto bijelu s toplim podtonom. Ona simbolizira samopouzdanje i povratak prirodi, što je čini savršenom za minimalističke izglede, a svoj puni efekt otkriva na širokim ljetnim hlačama. Uz nju, modom za odmor vladaju pastelni tonovi: nježna limun žuta, menta zelena i boja breskve. Puderasti ton moke, popularan prošle godine, ostaje s nama, no sada se često kombinira s paisley ili životinjskim uzorcima. Prisutni su i zemljani tonovi poput terakote i duhan smeđe. Pronašli smo hit komade u highstreet trgovinama koje ćete sasvim sigurno viđati po plažama ove sezone:

Zara - kratka kukičana haljina, 39,95 €

Zara - haljina s vezicama i volanima od popelina, 35,95 €

Zara - duga pletena haljina s resama, 29,95 €

Zara - košulja-haljina s kratkim rukavima zw collection, 39,95 €

Zara - midi haljina s uzorkom i naramenicama, 35,95 €

Zara - haljina od gaze s ukrasnim zakovicama i volanima, 35,95 €

Zara - haljina s kontrastnim vezom zw collection, 49,95 €

Zara - mini haljina na pruge, 29,95 €

Zara - pletena haljina polo stila na pruge, 29,95 €

Zara - kratki pleteni kombinezon na pruge, 25,95 €

Zara - midi haljina od popelina s cvjetnim uzorkom, 35,95 €

H&M - duga pletena haljina, 34,99 €

Zara - midi haljina s uzorkom od popelina, 39,95 €

Zara - duga haljina s naglašenim ramenima 35,95 €

H&M - mini haljina za plažu, 19,99 €

Mango - heklana midi suknja 69,99 €

H&M - plažna pletena haljina, 29,99 €

H&M - ljetna haljina s vezicama, 19,99 €

H&M - uska heklana haljina, 39,99 €

Mango - haljina s volanima i američkim ovratnikom, 49,99 €

H&M - mrežaste pamučne hlače za plažu, 29,99 €

H&M - heklana kratka suknja, 24,99 €