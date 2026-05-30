Ljeto nam se vratilo: Ovo su hit komadi za plažu koje jedva čekamo nositi
Ljeto 2026. donosi jasan modni stav: u fokusu su osobnost, umijeće izrade i svestranost. Nova sezona slavi komade koji se bez napora pretaču s plaže u elegantne večeri. Naglasak je na prirodnim materijalima, profinjenim siluetama i detaljima koji pričaju priču, stvarajući garderobu koja je istovremeno opuštena i luksuzna.
Siluete sezone: Od kaftana do lepršavih kompleta
Kaftan se nameće kao nezaobilazan oblik sezone, nudeći nenametljivu eleganciju. Uz njega, boho haljine lepršavih silueta ostaju favorit, a midi dužine donose dašak profinjenosti. Veliki povratak slave i dvodijelni kompleti, posebno kombinacije topova i hlača širokih nogavica, kao esencija ležernog šika. Ovi komadi idealni su za svestranost; funkcioniraju kao cjelina, ali se lako mogu razdvojiti i kombinirati s drugim odjevnim predmetima. U pozadini je ideja "tihog luksuza" - ulaganje u kvalitetu kroja, a ne u upadljive ukrase.
Tkanine koje dišu: Heklani detalji i povratak lana
Materijali su ključni. Heklane, crochet, tkanine dominiraju kolekcijama, pojavljujući se na haljinama, topovima i kupaćim kostimima. Ovi komadi s vintage prizvukom unose dozu romantike i autentičnosti. Lan ostaje zlatni standard za tople klime zahvaljujući iznimnoj prozračnosti. Njegova blago zgužvana tekstura dio je opuštenog ljetnog šarma. Uz lan popularni su i lagani pamuk i modal, a brojni konkretni prijedlozi za odjevne kombinacije za plažu pokazuju kako ih stilizirati.
Paleta boja za ljeto: Od toplih bijelih tonova do pastelnih snova
Pantone je za boju godine odabrao "Cloud Dancer", kremasto bijelu s toplim podtonom. Ona simbolizira samopouzdanje i povratak prirodi, što je čini savršenom za minimalističke izglede, a svoj puni efekt otkriva na širokim ljetnim hlačama. Uz nju, modom za odmor vladaju pastelni tonovi: nježna limun žuta, menta zelena i boja breskve. Puderasti ton moke, popularan prošle godine, ostaje s nama, no sada se često kombinira s paisley ili životinjskim uzorcima. Prisutni su i zemljani tonovi poput terakote i duhan smeđe. Pronašli smo hit komade u highstreet trgovinama koje ćete sasvim sigurno viđati po plažama ove sezone: