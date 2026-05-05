Metalik božice Met Gale: Hailey Bieber i Kim Kardashian u skulpturalnim korzetima

Crveni tepih Met Gale ove je godine pretvoren je u modno bojno polje na kojem su dominirali oklopi, snaga i umjetnost. U tim su se ulogama posebno istaknule Hailey Bieber kao elegantna božica i Kim Kardashian kao futuristička ratnica, obje u upečatljivim metalik oklopima

Ovogodišnja Met Gala, najprestižniji modni događaj godine, ponovno je okupila najveće svjetske zvijezde na stepenicama njujorškog muzeja Metropolitan. S temom "Costume Art" i pravilom odijevanja "Fashion Is Art" (Moda je umjetnost), crveni je tepih postao platno za najsmjelije modne vizije. Među brojnim avangardnim kreacijama, jedan se trend posebno istaknuo: skulpturalni metalni oklop. Predvodnice ovog moćnog izgleda bile su Hailey Bieber i Kim Kardashian, koje su, svaka na svoj način, pokazale kako moda može biti i oklop i umjetničko djelo.

Hailey Bieber kao moderna grčka božica

Hailey Bieber odlučila se za pristup koji spaja klasičnu eleganciju s modernom skulpturom. U kreaciji modne kuće Saint Laurent, manekenka je zablistala u oklopu izrađenom po mjeri od 24-karatnog zlata, koji je savršeno pratio liniju njezina tijela. Zlatni sjaj gornjeg dijela bio je u dramatičnom kontrastu s dugom, lepršavom suknjom i odgovarajućim šalom od svilenog šifona u jarkoj, kraljevsko plavoj boji.

Kako navode modni izvori, inspiracija za ovaj izgled pronađena je u bogatoj arhivi kuće Yves Saint Laurent, evocirajući duh suradnje s francuskom kiparicom Claude Lalanne iz 1969. godine, ali i radove umjetnika poput Yvesa Kleina, poznatog po korištenju te specifične nijanse plave. Bieber je svoj look upotpunila zalizanom punđom i decentnim zlatnim nakitom, prepuštajući skulpturalnom komadu da bude u centru pažnje.

Kim Kardashian kao futuristička ratnica

Dok je Bieber igrala na kartu bezvremenske elegancije, Kim Kardashian ostala je vjerna svom prepoznatljivom, provokativnom i avangardnom stilu. Njezina interpretacija teme stigla je u obliku brončanog korzeta koji je bio dio odvažnog bodija, stvarajući dojam tekućeg metala izlivenog na njezino tijelo. Kreacija, koja je uključivala visoki ovratnik i naglašene grudi u obliku stošca, djelo je britanskog pop-art dvojca Allena Jonesa i Patricka Whitakera.

Izgled je izravno inspiriran Jonesovim kontroverznim posterom iz 1975. godine za film "Maitresse", što je dodatno naglasilo provokativnu notu. Kardashian je futuristički oklop uparila s kosom u odgovarajućoj narančastoj nijansi i šminkom u zemljanim tonovima, zaokruživši dojam neustrašive ratnice iz budućnosti.

Slična ideja, potpuno različit dojam

Na prvi pogled, obje su zvijezde odabrale gotovo identičan koncept: skulpturalni metalni komad kao središnji dio outfita. I Hailey i Kim savršeno su odgovorile na temu, predstavljajući modu kao nosivu umjetnost i tijelo kao postolje za skulpturu. Obje su kreacije isticale figuru i odisale snagom, pretvarajući ih u moderne božice crvenog tepiha.

Ipak, njihovi su izričaji bili dijametralno suprotni. Hailey Bieber ponudila je minimalističku i sofisticiranu viziju, slaveći povijest visoke mode i klasičnu ljepotu. S druge strane, Kim Kardashian je kroz svoju kreaciju istraživala granice pop-arta, provokacije i futurizma. Njihovi su outfiti dokazali svestranost ovog trenda i potvrdili da ista ideja može rezultirati potpuno drugačijim, ali jednako upečatljivim modnim pričama. Hailey i Kim nisu bile jedine koje su prigrlile ovaj stil; Kendall i Kylie Jenner, također su se pojavile u kreacijama sa skulpturalnim steznicima, potvrdivši da su metalni oklopi definitivno obilježili ovogodišnju Met Galu.