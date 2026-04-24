Hailey Bieber u srebrnoj čipki, Dakota Johnson poput boginje: Spektakularni outfiti TIME 100 Gale

Godišnja TIME 100 Gala u New Yorku ponovno je okupila najutjecajnije ljude svijeta, a crveni tepih u Lincoln Centru pretvorio se u pravu modnu pozornicu. Među brojnim uzvanicima posebno su se istaknule Hailey Bieber i Dakota Johnson, svaka sa svojim prepoznatljivim stilom.

Hailey Bieber zablistala je u srebrnoj prozirnoj vintage haljini Calvina Kleina s korzetom i čipkastim uzorkom, inspiriranoj minimalističkom estetikom Carolyn Bessette-Kennedy. Dakota Johnson odabrala je romantičnu Valentino kreaciju, naglasivši suptilnu i eteričnu eleganciju.

S druge strane, Kate Hudson privukla je pažnju dramatičnom crnom haljinom s dubokim dekolteom i skulpturalnim plaštom, dok je Maura Higgins zablistala u prozirnoj haljini od kristala s upečatljivim korzetom. Na crvenom tepihu pojavile su se i zvijezde poput Keke Palmer, Sterlinga K. Browna te Jennie Kim, koja je oduševila u Schiaparelli kreaciji. Večer je još jednom potvrdila da TIME 100 Gala nije samo proslava utjecaja, već i mjesto gdje moda govori jednako glasno kao i postignuća.