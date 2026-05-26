Strah od operacije često je nepotreban: Ortopedi iz Šibenika o modernim terapijama

Ne mora svaka bol završiti operacijom, moderne ortopedske terapije daju odlične rezultate

Nekad su bolovi u zglobovima bili nešto što smo povezivali isključivo sa starijom dobi. Danas ih osjećaju i ljudi u tridesetima, nakon dugog dana za računalom, intenzivnog treninga, stresa ili jednostavno ubrzanog načina života. Koljeno koje “škljoca” pri penjanju stepenicama, bol u kuku nakon šetnje ili ukočeno rame nakon spavanja mnogima su postali dio svakodnevice. I dok većina tegobe pokušava ignorirati ili ih kratkoročno rješava tabletama protiv bolova, stručnjaci upozoravaju da tijelo često šalje jasne signale koje ne bi trebalo zanemariti. Pravovremena dijagnostika i odgovarajuća terapija mogu spriječiti ozbiljnije probleme i pomoći da se ponovno krećemo bez boli, bilo da je riječ o sportu, poslu ili jednostavnom uživanju u svakodnevnim trenucima.

U Poliklinici Krešimir u Šibeniku dostupni su specijalistički ortopedski pregledi i suvremene neoperativne metode liječenja koje pomažu kod bolova, ozljeda i degenerativnih promjena zglobova i kralježnice. Ortopedske preglede i terapije provode dr. sc. Zvonimir Kutleša, mag. univ. med., spec. ortoped, Josip Vidović, dr. med., spec. ortoped i Darko Sršen, dr. med., spec. ortoped - liječnici koji se svakodnevno bave problemima lokomotornog sustava i liječenjem različitih stanja zglobova i kralježnice.

Kada bol više nije samo prolazna tegoba?

Bolovi često počinju postupno kao nelagoda pri hodanju, povremena ukočenost nakon odmora ili osjećaj opterećenja nakon aktivnosti. Upravo zato mnogi pacijenti simptome mjesecima zanemaruju.

No postoje situacije kada tijelo šalje jasne signale da je vrijeme za pregled.

Posebno je važno obratiti pažnju ako se pojavljuju bolovi u koljenu, kuku ili ramenu koji traju dulje vrijeme, otežano hodanje ili penjanje stepenicama, ukočenost zglobova nakon mirovanja, smanjena pokretljivost, oticanje zglobova, bol koja se pojačava tijekom aktivnosti ili noću.

„Pacijenti često dolaze tek kada bol počne ozbiljno utjecati na kvalitetu života. Međutim, rana procjena tegoba često omogućuje jednostavnije i uspješnije liječenje,“ poručuju iz Poliklinike Krešimir.

Sve više tegoba javlja se i kod mlađih osoba

Iako se problemi sa zglobovima često povezuju sa starenjem, liječnici ističu kako danas sve više mlađih osoba dolazi zbog bolova u koljenima, ramenima i kukovima.

Razlozi su različiti od sjedilačkog načina života i dugotrajnog rada za računalom do sportskih opterećenja i svakodnevnog stresa na zglobove.

Tegobe često počinju gotovo neprimjetno, ali s vremenom mogu ozbiljno ograničiti pokretljivost i svakodnevno funkcioniranje.

PRP i hijaluronske injekcije: terapije kojih se ne treba bojati

Jedan od najčešćih strahova pacijenata vezan je uz injekcijske terapije, no stručnjaci naglašavaju kako se radi o brzom i minimalno invazivnom postupku.

U Poliklinici Krešimir provode se PRP terapije i hijaluronske injekcije za koljeno, rame i kuk, koje se često primjenjuju kod degenerativnih promjena, sportskih ozljeda i kroničnih bolova.

PRP terapija (plazma bogata trombocitima) koristi vlastite regenerativne potencijale organizma kako bi potaknula prirodne procese oporavka.

„Pacijenti se često iznenade koliko je sam postupak jednostavan i brz. Strah najčešće postoji prije dolaska, a nakon terapije mnogi kažu da su očekivali puno zahtjevniji postupak,“ ističu iz Poliklinike Krešimir.

Osim PRP terapije, hijaluronske injekcije koriste se za poboljšanje podmazivanja zglobova i smanjenje boli, posebno kod degenerativnih promjena i početnih stadija artroze.

Cilj ovih terapija je smanjiti bol, poboljšati pokretljivost i pomoći pacijentima da se što prije vrate svakodnevnim aktivnostima.

Ne znači svaki problem operaciju

Mnogi pacijenti odgađaju pregled zbog straha da će odmah dobiti preporuku za operativni zahvat.

No stručnjaci naglašavaju kako se velik broj problema danas uspješno liječi neoperativnim metodama, a operacija se preporučuje tek kada je to doista potrebno.

„Današnja ortopedija sve više ide prema individualnom pristupu i metodama koje mogu pomoći bez operacije, kada god je to moguće,“ dodaju iz Poliklinike Krešimir.

Više specijalnosti na jednom mjestu

Uz ortopediju, u Poliklinici Krešimir pacijentima su dostupni i pregledi iz područja neurologije, gdje preglede provodi dr. Sandra Celić Bunikić, kao i neurokirurgije, gdje pacijente pregledava prof. dr. sc. Krešimir Rotim, jedno od najpoznatijih imena hrvatske neurokirurgije.

Pacijentima su dostupni i dermatološki pregledi i tretmani koje provodi dr. Paula Grubišić Mikulandra, čime Poliklinika Krešimir omogućuje cjelovit pristup različitim zdravstvenim tegobama na jednom mjestu.

„Cilj nam je svakom pacijentu pristupiti individualno i pronaći rješenje koje će mu omogućiti kvalitetniji i aktivniji svakodnevni život,“ poručuju iz Poliklinike Krešimir.