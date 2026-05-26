Martina Kallos zna što žene žele i upravo je lansirala novi must-have za usne

Beauty zajednica već zna: kada Martina Kallos lansira proizvod, vrlo brzo postaje dio svakodnevne rutine žena

Postoje beauty proizvodi koji kratko traju kao trend i oni koji gotovo preko noći postanu dio svakodnevne rutine. Upravo takvi proizvodi posljednjih godina nose potpis Martine Kallos, žene koja je uspješno spojila estetiku, profesionalno beauty iskustvo i ono najvažnije, razumijevanje modernih žena i njihovih stvarnih beauty navika.

Ivana Dobrovoljec

U svijetu u kojem se trendovi mijenjaju iz dana u dan, Martina Kallos već godinama uspješno radi ono što je u beauty industriji najteže - prepoznaje što žene žele prije nego što to postane trend. Dok se beauty scena neprestano mijenja, njezino ime ostaje sinonim za estetiku, kvalitetu i proizvode koji vrlo brzo postaju dio svakodnevne rutine žena koje vole spoj luksuza, funkcionalnosti i modernog beauty pristupa. Nakon što je kroz KALLOS izgradila jedan od najprepoznatljivijih regionalnih beauty brendova u lash & brow kategoriji te osvojila publiku profesionalnim proizvodima i edukacijama, Martina sada otvara novo poglavlje branda lansiranjem SWEET LIPS SPF 15 shimmer lip balm kolekcije - proizvoda koji već pri prvom nanošenju jasno pokazuje zašto KALLOS proizvodi toliko često postaju beauty favoriti.

Ivana Dobrovoljec

Jer ono po čemu je Martina Kallos posebno prepoznatljiva nije samo vizualna estetika proizvoda, već činjenica da iza svakog proizvoda stoji stvarno iskustvo iz beauty industrije i duboko razumijevanje modernih žena, njihovih navika i potreba. Upravo zato njezini proizvodi ne djeluju kao prolazni trendovi, već kao beauty essentials koje žene odmah žele imati u svojoj torbici.

Ivana Dobrovoljec

Nova SWEET LIPS kolekcija savršeno prati filozofiju suvremenog beautyja - manje kompliciranja, više efekta. Riječ je o hibridu njege i make-upa koji spaja luksuzni glazed izgled usana, intenzivnu hidrataciju i svakodnevnu zaštitu zahvaljujući SPF 15 formuli obogaćenoj peptidima.

Ivana Dobrovoljec

Neljepljiva tekstura, efekt punijih usana i sofisticirani shimmer finish daju upravo onaj effortless glow koji je postao zaštitni znak moderne beauty estetike. SWEET LIPS nije klasično sjajilo — to je proizvod koji istovremeno njeguje, uljepšava i podiže cijeli look.

Kolekcija dolazi u dvije pažljivo osmišljene nijanse:

• Pink Melon - nježna ružičasta nijansa za svjež, romantičan glow

• Choco Nude - sofisticirana nude smeđa za glamurozan i bezvremenski look

Ivana Dobrovoljec

Poseban detalj kolekcije je i stylish privjesak koji svaki balm pretvara u beauty accessory - detalj koji savršeno prati estetiku KALLOS svijeta u kojem se beauty sve više spaja s modom i lifestyleom.

Nakon velikog interesa za Lip PRO Pencil 3u1 proizvod za usne, oči i obrve, novi SWEET LIPS balmovi dolaze kao njegov idealan nastavak. Zajedno stvaraju moderan KALLOS lip combo koji spaja definiciju, njegu i luksuzni glazed finish u svega nekoliko poteza.

Ivana Dobrovoljec

Ivana Dobrovoljec

Ovim lansiranjem Martina Kallos dodatno potvrđuje kako KALLOS odavno više nije samo lash & brow brend. Riječ je o beauty lifestyle konceptu koji prati suvremenu ženu kroz cijelu beauty rutinu i to s proizvodima koji izgledaju luksuzno, jednostavni su za korištenje i odgovaraju tempu modernog života.

Ivana Dobrovoljec

Beauty zajednica već zna, kada Martina Kallos lansira novi proizvod, vrlo brzo postaje jasno da je ponovno pogodila točno ono što žene žele. SWEET LIPS SPF 15 shimmer lip balm kolekcija dostupna je u svim BIPA poslovnicama diljem Hrvatske.