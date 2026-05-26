Hilary Duff zablistala u srebru, no neki outfiti na AMAs-u ostavili su publiku u nevjerici

52. dodjela American Music Awards u Las Vegasu okupila je glazbenu elitu, a crveni tepih postao je prava modna pista. Večer je donijela glamur i odvažne krojeve, no uz brojne uspješne kombinacije, vidjeli smo i nekoliko modnih odabira koji su izazvali podijeljene reakcije.

Posebnu pažnju privukao je povratak Hilary Duff na AMAs crveni tepih nakon 21 godine. Glumica je zablistala u elegantnoj metalik srebrnoj haljini kuće Rabanne. Kreacija s V-izrezom savršeno je pratila njezinu siluetu, a dojam je upotpunila srebrnim salonkama i minimalističkim nakitom. Chrissy Teigen odabrala je narančastu haljinu s perlicama brenda Raisa Vanessa, izgledajući zanosno uz supruga Johna Legenda. Njezin je nastup obilježila i manja nezgoda kada joj je potpetica zapela za porub, no manekenka je situaciju riješila sa smiješkom, ne dopustivši da joj to pokvari večer.

Teyana Taylor potvrdila je status modne ikone u hrabroj ljubičastoj kreaciji kuće Balenciaga. Dramatičan kroj s visokim prorezom odisao je samopouzdanjem i osigurao joj mjesto na listama najbolje odjevenih. Dodjela je donijela i emotivan trenutak za ljubitelje glazbe s početka milenija. Fergie se ponovno ujedinila s grupom Black Eyed Peas kako bi primili nagradu za 'Best Throwback Song', što je izazvalo ovacije publike i bio je to jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri. Ipak, nisu sve zvijezde pogodile s odabirom. Među onima čije kombinacije nisu naišle na odobravanje našla se influencerica Haley Kalil u 'mokroj' haljini brenda Di Petsa, kojoj su kritičari zamjerili loš kroj. Pjevačica Melanie Martinez također se našla na listi modnih promašaja zbog prenatrpane kombinacije u zemljanim tonovima koja je djelovala kaotično.