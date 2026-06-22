Horoskop za utorak: Vagama će karijera biti u fokusu, bikovi trebaju izbjegavati stres

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Fokus se seli na obitelj, što može pokrenuti osjetljive teme. Ostanite smireni. Slobodni bi mogli obnoviti kontakt s nekim iz prošlosti. POSAO: Završite važan posao uz neočekivanu podršku kolege, no pripazite na direktnost u komunikaciji. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija je dobra, ali je kontrolirajte.

Bik

LJUBAV: Emocionalna sigurnost vam je najvažnija. Partner bi vas mogao ugodno iznenaditi, dok slobodni traže stabilnost. POSAO: Financije su u prvom planu. Moguće su napetosti s kolegama, stoga ne reagirajte impulzivno i poslušajte koristan savjet. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte stres.

Blizanci

LJUBAV: Komunikacija dobiva emotivniju notu. Budite oprezni s riječima u važnim razgovorima. Moguće je dopisivanje koje će vam popraviti raspoloženje. POSAO: Pažnja se usmjerava na financije. Provjerite svaku informaciju prije donošenja odluke. ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban vam je dodatan odmor.

Rak

LJUBAV: Sunce je u vašem znaku i donosi samopouzdanje. Emocije su pojačane, a dan je idealan za povezivanje s voljenom osobom. POSAO: Merkur u vašem znaku čini vas vrlo intuitivnima. Oslonite se na unutarnji glas pri donošenju odluka. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se svega što vas iscrpljuje.

Lav

LJUBAV: Vaš šarm i privlačnost su na vrhuncu. Slobodni će lako privlačiti poglede, a zauzeti mogu riješiti nedoumicu iskrenim razgovorom. POSAO: Iskoristite priliku da se istaknete. Moguće je priznanje za uloženi trud. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u pažnji, ali ne dopustite da vas ego ponese.

Djevica

LJUBAV: Emocionalna pitanja postaju važnija od praktičnih. Osjetit ćete potrebu za dubljim razgovorima o budućnosti veze. Slobodne čeka poznanstvo preko posla. POSAO: Analitiku uravnotežite s razumijevanjem. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je mentalna iscrpljenost.

Vaga

LJUBAV: Očekuju vas ugodni trenuci s partnerom. Slobodne bi mogla privući šarmantna osoba preko prijatelja. POSAO: Karijera dolazi u fokus. Koristan dogovor otvara nova vrata, a suradnja s ljudima iz drugih gradova mogla bi se pokazati plodonosnom. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro raspoloženje je ključ zdravlja.

Škorpion

LJUBAV: Energija Raka vam odgovara, a intuicija je izoštrena. Povezanost s partnerom se produbljuje, no izbjegavajte tvrdoglavost. POSAO: Vaša strast dolazi do izražaja. Moguće su napetosti oko novca, no vaša odlučnost će vam pomoći. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte preopterećenje.

Strijelac

LJUBAV: Fokus se seli s avanture na intimnost. Budite iskreni prema partneru, moguća je važna zajednička odluka. POSAO: Financije su u prvom planu. Moguć je vrhunac projekta i priznanje za trud. Nije vrijeme za rizike. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više odmora.

Jarac

LJUBAV: Partnerski odnosi su u prvom planu, a kompromis će biti ključan. Slobodni će ostavljati snažan dojam na okolinu. POSAO: Suradnja je neophodna za uspjeh. Riješite zaostale obveze i očekujte pohvalu za odgovornost. ZDRAVLJE&SAVJET: Naučite se osloniti na druge.

Vodenjak

LJUBAV: Privlače vas neobični ljudi. Ovo je povoljno razdoblje za ljubav, a slobodni bi mogli upoznati nekoga tko će ih zaintrigirati. POSAO: Originalne ideje donose vam prednost. Očekuje vas podrška prijatelja ili kolega sa sličnim interesima. ZDRAVLJE&SAVJET: Priuštite si više opuštanja.

Ribe

LJUBAV: Energija Raka donosi val romantike. Bit ćete posebno emotivni, što će partner cijeniti. Slobodni su spremni za novo poznanstvo. POSAO: Kreativnost i intuicija su na vrhuncu. Ipak, provjeravajte informacije i ne žurite sa zaključcima. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte nepotrebnu brigu.