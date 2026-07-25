Maslac žuta je najpoželjnija boja ljeta: Izdvojili smo najljepše komade iz ponude

Za razliku od jarkih žutih tonova koji privlače svu pažnju, maslac žuta djeluje profinjeno i izgleda odlično uz neutralne tonove poput bijele, bež i smeđe, ali i uz traper, zlatne detalje te prirodne materijale poput lana i pamuka

Postoje boje koje se svake sezone pojave na modnoj sceni, a onda postoje one koje osvoje sve: od modnih pista do uličnog stila. Ove godine posebno se istaknula nježna maslac žuta nijansa, koja je postala sinonim za sofisticiran, ženstven i bezbrižan ljetni stil.

Od romantičnih haljina koje su stvorene za ljetne večeri, preko lepršavih košulja i elegantnih prsluka, pa sve do udobnih hlača koje se mogu nositi od jutra do večeri - maslac žuta nudi bezbroj mogućnosti za slaganje chic ljetnih kombinacija. Upravo zato nije iznenađenje što je preplavila kolekcije brojnih high street brendova.

Haljine u maslac žutoj boji koje izgledaju poput ljetnog sna

Ako postoji komad u kojem ova nijansa posebno dolazi do izražaja, onda su to definitivno haljine. Lepršavi krojevi, lagani materijali i nježna boja stvaraju savršenu kombinaciju za godišnje odmore, šetnje uz more, ali i posebne ljetne prilike.

Mini modeli daju razigran i mladenački izgled, dok duge haljine u maslac žutoj boji djeluju elegantno i ženstveno. Posebno su popularni krojevi s otvorenim leđima, tankim naramenicama, zanimljivim izrezima i detaljima poput mašni koji cijeloj kombinaciji daju romantičan prizvuk.

Prsluci i košulje za elegantne ljetne kombinacije

Maslac žuta nije rezervirana samo za haljine. Ove sezone posebno su popularni prsluci koji se mogu nositi uz široke hlače, traperice ili suknje, a svakom outfitu daju dozu profinjenosti.

Jednako efektne su i košulje u ovoj nježnoj nijansi. Lepršavi modeli kratkih rukava savršeni su za vruće dane, dok se košulje od prirodnih materijala mogu nositi zakopčane, ali i ležerno prebačene preko topa ili kupaćeg kostima na plaži.

Hlače u najnježnijoj nijansi sezone

Za one koji vole nešto drugačije od klasičnih neutralnih tonova, maslac žute hlače odličan su izbor. Modeli širokih nogavica, balloon kroja ili oni od udobnih materijala poput modala i viskoze izgledaju moderno, a istovremeno su dovoljno praktični za svakodnevno nošenje. Ono što ovu boju čini posebnom jest činjenica da djeluje luksuzno čak i u jednostavnim kombinacijama. Uz bijelu majicu i sandale stvaraju nenametljiv, ali vrlo stylish ljetni look.

Naš izbor najljepših komada

U high street trgovinama pronašli smo modele za svačiji stil - od romantičnih haljina i ženstvenih prsluka do udobnih hlača i ležernih košulja. Neki od njih dio su novih kolekcija, dok se drugi mogu pronaći na sniženju, što je idealna prilika da u garderobu dodate jedan od najpoželjnijih trendova sezone.

Reserved, prsluk s četvrtastim izrezom - 25,99 €

Reserved, haljina s visokim udjelom viskoze - sada 22,99 €

Reserved, mini haljina s visokim udjelom viskoze - sada 22,99 €

Reserved, mini haljina s visokim udjelom viskoze - sada 22,99 €

Mango, košulja od liocela s prugama i mašnom - sada 29,99 €

Mango, hlače od naborane tkanine balon kroja - sada 19,99 €

Mango, haljina s naramenicama i mašnom - 39,99 €

Mango, haljina s ovratnikom oko vrata i otvorenim leđima - 59,99 €

Zara, hlače s ušitcima zw collection - 49,95 €

Zara, duga haljina s američkim izrezom i ukrasom - 39,95 €

Zara, majica s gumbima od 100 % pamuka - 17,95 €

Zara, jakna od felpe s patentnim zatvaračem - 22,95 €

Zara, lepršava košulja kratkih rukava - 25,95 €

Zara, satinirana midi suknja - 22,95 €

Zara, majica kvadratnog izreza - 9,95 €

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