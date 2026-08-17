Poznata glumica u novoj ulozi! Otkrivamo tko je voditeljica Love Island Adria

Talentirana regionalna glumica Dragana Mićalović vodit će Love Island Adria! Regionalna verzija najvećeg svjetskog dating showa stiže na platformu Voyo, a posljednje pripreme uoči početka ovog globalnog hita su u tijeku. Voditeljica showa Dragana Mićalović uskoro putuje na egzotične Tenerife.

Najveći svjetski dating show stiže u regiju - platforma Voyo ekskluzivno donosi Love Island Adria. Regionalna verzija ITV-jevog globalnog hita uskoro kreće, a kandidate će kroz show voditi poznata beogradska glumica Dragana Mićalović. U svijetu umjetnosti pliva kao riba u vodi i od najranijeg djetinjstva zaljubljena je u glumački poziv. Love Island Adria je, pak, njezin prvi veliki voditeljski angažman.

"Bila sam vrlo iznenađena kada sam dobila ponudu za projekt ovakvog razmjera i formata. Kada sam shvatila o čemu je riječ, pomislila sam koliko je to drugačije od svega što sam dosad radila i upravo me to privuklo. Volim izazove koji me natjeraju da otkrijem neku novu stranu sebe. Love Island je svjetski poznat format, ali ono što mi je posebno zanimljivo jest prilika da mi damo neko svoj regionalni pečat. Zato je moje 'da' došlo vrlo prirodno", otkriva Dragana. Svjesna je, dodaje, veličine projekta i odgovornosti koju ovakav angažman donosi.

Voyo

Voyo

"Poslije toliko godina glume, lijepo je dobiti priliku da stanem pred publiku u potpuno drugačijoj ulozi. Za mene je ovo novi prostor u kojem mogu iskoristiti iskustvo koje već imam, ali i da naučim nešto novo. Mislim da je ljepota života upravo u tome da izađeš iz svoje zone komfora i iskušaš se u nečem novom i drugačijem", dodaje glumica.

Gluma je njezin poziv i nešto čemu, kaže, pripada od najranijih godina. "Kamera mi je prirodno okruženje, naviknula sam na nepredvidive situacije, na partnera preko puta sebe, na slušanje i reakcije u trenutku. Love Island Adria upravo to i traži - prisutnost, spontanost i sposobnost da reagiraš na ono što se događa u tom trenutku", jasna je glumica.

Dragana Mićalović odrasla je u glumačkoj obitelji, uz umjetnost i razgovore o glumi, a kazalište je od ranog djetinjstva njezin drugi dom. "Moj otac je bio glumac i uz njega sam praktički odrastala u kazalištu. Kazalište je bilo moj drugi dom, moj vrtić, škola i dječje igralište satkano od najljepše mašte. Kasnije, kada sam se krenula ozbiljno baviti ovim poslom, shvatila sam da ljubav prema glumi nije samo ljubav prema sceni. Ona podrazumijeva disciplinu, rad, čekanje, preispitivanje, stalno učenje i odricanje. Nikad nisam poželjela zamijeniti je ičim drugim, ljepota i radost ove profesije za mene uvijek pobijedi sve potencijalne poteškoće", otkriva Mićalović.

Voyo

Uz niz uloga koje je zabilježila u karijeri, kaže, teško se odlučiti za onu jednu. Ipak, ističe Dragana, voljela bi izdvojiti ulogu Ane Karenjine u Narodnom pozorištu u Nišu. "Za mene je Ana jedan od najvećih i najsloženijih ženskih likova ikada napisanih u književnosti. Imati priliku da joj dam dio sebe, ali i da kroz nju otkrijem neke nove dijelove sebe kao glumice, bilo je dragocjeno iskustvo koje zauzima posebno mjesto u mojoj karijeri," priča Dragana, koja je za ulogu Ane Karenjine i nagrađena priznanjem struke.

Upravo bogato kazališno iskustvo moglo bi joj biti itekako korisno tijekom Love Islanda Adria. "Kazalište je živa stvar i naučilo me prisutnosti. Love Island je, jasno, potpuno drugačiji format, ali upravo to je nešto što mi je poznato. Ne želim biti voditeljica koja postavlja unaprijed pripremljena pitanja. Želim slušati ljude koji su ispred mene, osjetiti ih i reagirati na ono što se događa u trenutku", otkriva voditeljica ovog velikog dating showa.

Voyo

Voyo

Uskoro će otputovati na egzotične Tenerife i, kroz smijeh kaže, ponijet će puno manje stvari nego što trenutačno misli da joj je potrebno. "Ono bez čega sigurno ne idem jesu stvari koje mi stvaraju moj osjećaj svakodnevice - knjige, glazbu, stvari za trening i par sitnica koje me podsjećaju na dom. Kada ste daleko od svog doma, mislim da upravo te male stvari postaju najvažnije", priča voditeljica. Od najbližih će ponijeti i jedan jednostavan savjet - 'budi dobro i ostani svoja'. "Želim sa ostatkom tima Love Islanda Adria pronaći svoj, odnosno naš način - nešto autentično i blisko našem senzibilitetu i regiji", otkriva Dragana svoju formulu za uspjeh!

A što je za nju ljubav - tema koja pokreće svijet, ali i ovaj globalno popularni dating show? "Ljubav je za mene život. Ona je u onim najtananijim osjećajima duše, u stvarima koje ponekad ne možemo ni objasniti. Ljubav je mir koji imate pored nekog, sigurnost da možete biti ono što jeste, ali i želja da jedno drugo činite boljim. Kandidatima ne bih davala neke velike savjete, no rekla bih im da budu iskreni - i prema osobi preko puta sebe, ali i prema sebi. Da ne biraju ono što dobro izgleda izvana, ako iznutra ne postoji taj osjećaj. Da se prepuste, da uživaju u svakom trenutku i svakom danu i da se ne boje pokazati emociju. Na kraju svega, možda se neće svatko s Tenerifa vratiti zaljubljen, ali sam sigurna da će se svi vratiti s boljim razumijevanjem sebe. A možda je i to jedan od najljepših oblika ljubavi", zaključila je karizmatična Dragana Mićalović.

'Love Island Adria' ne propustite od ove jeseni ekskluzivno na platformi Voyo!