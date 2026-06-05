Bivša miss Maja Cvjetković predvodi najchic trend ljeta: Evo kako dame sa špice nose šešire

Jedva smo dočekali sezonu šešira, modnog dodatka koji u trenu može transformirati i najjednostavniju ljetnu kombinaciju. To su dobro pokazali i modno osviještene Zagrepčanke na špici, među kojima je bila i bivša Miss Hrvatske Maja Cvjetković, potvrdivši da su šeširi ponovno nezaobilazan dio ljetnog stila. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadn Footgraf.

Na zagrebačkoj špici mogli su se vidjeti razni modeli - od velikih slamnatih šešira koji prizivaju duh boho ljeta do manjih, elegantnijih verzija koje odlično funkcioniraju i u gradskim kombinacijama. Dame ih nose uz lepršave haljine, lanene komplete i oversized košulje, dok ih gospoda rado kombiniraju s polo majicama, lanenim košuljama i laganim ljetnim hlačama.

Osim klasičnih modela, bilo je i zanimljivih interpretacija koje su privlačile poglede. Upravo u tome leži čar šešira: bez obzira birate li minimalistički model ili efektan komad širokog oboda, riječ je o bezvremenskom ljetnom klasiku koji istovremeno štiti lice od sunca i svakom stajlingu daje dodatnu dozu sofisticiranosti.