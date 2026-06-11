Ljeto je nezamislivo bez bijele haljine: Pronašli smo najljepše modele sezone

Lagana, prozračna i uvijek elegantna, bijela haljina već desetljećima zauzima posebno mjesto u ljetnim garderobama. Ove sezone izbor je bogatiji nego ikad – od minimalističkih lanenih modela do romantičnih krojeva s volanima, vezom i rupičastim detaljima

Postoje modni komadi koji dolaze i odlaze sa svakim novim trendom, a postoje i oni koji iz godine u godinu ostaju nezaobilazan dio ljetne garderobe. Upravo takve su bijele haljine. Bez obzira na to preferirate li minimalistički stil, romantične krojeve ili boho estetiku, bijela haljina jedan je od onih komada koji svako ljeto ponovno pronalazi svoje mjesto u našim ormarima.

Malo koji odjevni predmet tako uspješno priziva osjećaj bezbrižnih ljetnih dana kao bijela haljina. Lagana, prozračna i jednostavna za kombiniranje, savršen je izbor za visoke temperature. Jednako dobro funkcionira tijekom opuštenih dana na moru, šetnji rivom, odlaska na kavu u gradu ili ljetnih večera na otvorenom. Upravo je njezina svestranost razlog zbog kojeg joj se uvijek vraćamo. Uz ravne sandale i pletenu torbu djeluje ležerno i opušteno, dok uz nakit i elegantnije cipele bez problema postaje outfit za posebne prilike.

Ovog ljeta izbor je bogatiji nego ikad. High street kolekcije prepune su različitih interpretacija ovog bezvremenskog klasika pa će svatko pronaći model za sebe. Posebno su popularne jednostavne lanene haljine ravnih linija koje osvajaju svojom nenametljivom elegancijom. Za ljubiteljice romantičnog izgleda tu su modeli ukrašeni volanima, vezom i nježnim čipkastim detaljima, dok boho estetika dolazi kroz lepršave krojeve, široke rukave i bogate teksture.

Veliku popularnost i ove sezone imaju haljine s rupičastim vezom, takozvanim broderie anglaise detaljima, koje savršeno spajaju ženstvenost i ljetnu opuštenost. Tu su i modeli otvorenih leđa, haljine na tanke naramenice te maksi krojevi koji izgledaju posebno efektno tijekom šetnji uz more.

Dobra vijest je da su omiljeni modni brendovi i ove sezone pripremili zaista bogatu ponudu. Od lanenih minimalističkih modela, preko boho haljina s volanima pa sve do elegantnih rupičastih kreacija, izbor je veći nego ikad. U nastavku donosimo naše omiljene high street bijele haljine koje će se lako uklopiti u svaku ljetnu garderobu.

Arket - 69 €

H&M - 34,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 49,99 €

Mango - 79,99 €

Mango - 69,99 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 27,95 €