Ljetni komadi za posao u koje se isplati uložiti: Nosit ćete ih godinama

Od prostranih torbi i elegantnih slingback cipela do lanenih blejzera i laganih bijelih košulja, izdvojili smo komade koji čine temelj svake sofisticirane ljetne poslovne garderobe

Odijevanje za posao ljeti zna biti pravi izazov. Želimo izgledati dotjerano i profesionalno, a istovremeno se osjećati ugodno tijekom visokih temperatura. Upravo zato vrijedi ulagati u kvalitetne, bezvremenske komade koji se lako kombiniraju i ostaju u modi bez obzira na aktualne trendove. Brendovi poput COS-a, Massimo Duttija, Arketa i Zare i ove godine donose pregršt elegantnih modela koji će se savršeno uklopiti u ljetnu poslovnu garderobu.

Kvalitetna bijela košulja uvijek je siguran izbor

Postoje komadi koji nikada ne izlaze iz mode, a bijela košulja definitivno je jedan od njih. Tijekom ljeta posebno su poželjni modeli od pamuka, lana ili mješavina prirodnih materijala koji omogućuju koži da diše. Može se nositi uz lanene hlače, midi suknje ili klasične poslovne hlače, a jednako dobro funkcionira i u formalnim i u opuštenijim uredskim kombinacijama.

Arket - 69 €

COS - 99 €

Massimo Dutti - 49,95 €

Lan je nezaobilazan materijal ljeta

Kada temperature porastu, malo koji materijal može konkurirati lanu. Laneni blejzeri, hlače širokih nogavica, košulje i midi haljine savršena su osnova ljetne poslovne garderobe. Osim što izgleda profinjeno, lan odiše nenametljivim luksuzom i lakoćom koju je teško postići drugim materijalima. Neutralne nijanse poput bijele, bež, smeđe ili tamnoplave posebno su zahvalne jer se lako kombiniraju s ostatkom garderobe.

Zara - 39,95 €

COS - 79 €

COS - 99 €

Massimo Dutti - 199 €

Zara - 39,95 €

Mokasine i slingback modeli kao elegantna alternativa sandalama

Iako su sandale tijekom ljeta vrlo popularne, mnogi uredi ipak zahtijevaju nešto formalniji pristup odijevanju. Upravo zato lagane mokasine ili slingback cipele predstavljaju idealan kompromis između udobnosti i elegancije. Mokasine od mekane kože ili brušene kože odlično se slažu s lanenim hlačama i poslovnim haljinama, dok slingback modeli unose dozu ženstvenosti bez odricanja od praktičnosti. Posebno su poželjni modeli u crnoj, krem ili smeđoj boji koji se mogu nositi tijekom cijele godine.

Massimo Dutti - 89,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 49,95 €

Torba koja izgleda luksuzno i u koju stane sve potrebno

Dobra poslovna torba jedna je od najboljih modnih investicija. Tijekom ljeta prednost imaju strukturirani tote modeli u svijetlim nijansama koji djeluju svježe i elegantno. Idealna torba za posao trebala bi biti dovoljno prostrana za prijenosno računalo, dokumente i svakodnevne sitnice, ali istovremeno dovoljno sofisticirana da zaokruži poslovni outfit.

Massimo Dutti - 349 €

Arket - 299 €

Zara - 109 €

Bezvremenski komadi uvijek nadmašuju prolazne trendove

Iako svaka sezona donosi nove trendove, najisplativije je investirati u one komade koji se mogu nositi godinama. Kvalitetna košulja, laneni blejzer, elegantne mokasine ili dobra torba neće izgubiti svoju vrijednost nakon jednog ljeta.

Umjesto impulzivnih kupnji, sve više žena okreće se kreiranju capsule garderobe sastavljene od svestranih komada koji se međusobno lako kombiniraju. Takav pristup ne samo da pojednostavljuje svakodnevno odijevanje, već dugoročno donosi i veću isplativost.