Ljepotica u uskim trapericama podigla temperaturu na špici, a jedan detalj posebno osvaja

Na prvi pogled jednostavno, ali itekako promišljeno - ovaj outfit na špici odmah je privukao pažnju prolaznika. Upravo takve jednostavne, a moćne kombinacije, u kojima jedan detalj čini razliku, najbolje pokazuju kako izgleda suvremeni gradski stil

Na zagrebačkoj špici opet smo ulovili kombinaciju koja dokazuje da je jednostavnost često najefektnija. Kao što je vildjivo na footgrafijama koje je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, riječ je o outfitu koji savršeno spaja ležernost i gradsku eleganciju, a sve zahvaljujući pametno odabranim krojevima i neutralnoj paleti.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Hit komadi sezone

Bazom dominira crna - klasičan top i tamne traperice ravnog kroja s blagim širenjem, model koji je ovog proljeća ponovno u trendu. Upravo ovakav kroj vizualno izdužuje figuru, pogotovo u kombinaciji s elegantnim sandalama na petu.

Cijeli outfit podignut je oversized sivim blejzerom koji mu daje onaj cool, nonšalantni šarm. Blejzeri muškog kroja već su neko vrijeme must-have komad jer funkcioniraju u svakoj prilici, od jutarnje kave do večernjeg izlaska. Podvrnuti rukavi otkrivaju elegantnu prugastu podstavu. Na reveru sakoa ističe se zlatni amblem brenda Patrizia Pepe, koji se suptilno nadovezuje na ostatak zlatnog nakita i dodatno naglašava sofisticiranost cijelog izdanja zgodne brinete.

Minimalno, a efektno

Pravi twist dolazi kroz detalje: mala žuta torbica unosi dozu svježine i razbija tamnu kombinaciju, dok tamne sunčane naočale ovalnog oblika u stilu 90-ih, nalik modelu MU 04ZS brenda Miu Miu, dodatno naglašavaju urbani vibe. Upravo takvi sitni modni pomaci čine razliku između običnog looka i wow outfita.

Opuštena kosa i minimalizam u detaljima zaokružuju cijelu priču i potvrđuju dobro staro pravilo koje uvijek vrijedi - manje je definitivno više.