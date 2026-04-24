Plavuša u oversized sakou: Jednostavna, a efektna kombinacija sa špice idealna za svaki dan

Zagrebačka špica i ove je subote ponudila inspiraciju za proljetne kombinacije, a jedna plavuša posebno se istaknula svojim jednostavnim, ali promišljenim stylingom. Na fotografijama koje ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf može se vidjeti kako se klasični komadi mogu nositi na moderan i opušten način.

Oversized sako u glavnoj ulozi

U fokusu je oversized sivi sako s dvorednim kopčanjem, naglašenih ramena i širokih revera, kakav se može pronaći kod brendova poput The Frankie Shop ili Marelle. Takvi krojevi često se nose kao lagane jakne u prijelaznom razdoblju, a siva melanž nijansa lako se uklapa u različite kombinacije.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ispod sakoa dama nosi jednostavnu bijelu mini haljinu koja unosi svježinu i lagani kontrast. Spoj širokog gornjeg dijela i kraće, uske siluete djeluje uravnoteženo i nenametljivo.

Dodaci su odmjereni - velike sunčane naočale, model Bottega Veneta Classic Aviator, daju dozu karaktera, dok smeđa pouch torba od mekane kože, nalik modelima Marelle ili St. Agni, unosi toplinu u cijeli look. Marama koja diskretno proviruje dodatno razigrava kombinaciju.

Suptilan naglasak nijanse crnog vina

Na nogama su bordo natikače sa špičastim vrhom, koje se dobro slažu sa sivom i bijelom te unose blagi koloristički odmak bez prevelikog kontrasta.

Cijela kombinacija djeluje skladno i nosivo, a pokazuje kako oversized komadi mogu izgledati uredno i ženstveno kada se dobro uklope s ostatkom outfita.