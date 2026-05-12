Luksuz s hrvatskim potpisom: Nova DeLight kolekcija donosi klasiku koju ćemo nositi godinama

U svijetu modne industrije koja neumorno generira prolazne trendove i kao da juri za blještavilom trenutka, domaći brend DeLight, pod kreativnim vodstvom Ivana Friščića, nastupa kao sušta suprotnost diktatu trendova i pomodarstva. Nova kampanja brenda slavi pročišćenu, simplificiranu i moćnu siluetu koja odražava samu srž njihova identiteta – DNK satkan od besprijekornog kroja, savršene zanatske izrade i najkvalitetnijih prirodnih tkanina.

Vođen idejom spore mode, Friščić kreira odjeću koja ne zastarijeva; to su komadi koji se prenose s koljena na koljeno, zadržavajući svoju relevantnost i estetiku desetljećima nakon kupnje. Jedan od ključnih stupova brenda ostaje tailoring, odnosno izrada po mjeri, gdje se svakom komadu, posvećuje pažnja kroz precizne alteracije kako bi se postigao apsolutno savršen fitting koji laska ženskoj figuri. Ova kolekcija predstavlja minuciozan pregled ikoničnih komada koji su donijeli prepoznatljivost brendu, no kojima je udahnut posve novi život kroz suptilne, ali hrabre modifikacije.

"Ann Marie" odijelo, najpoznatiji proizvod brenda, reinterpretirano je na način da se sako s dvorednim kopčanjem sada kopča u boku. Asimetrična mu silueta donosi pomalo avangardan izgled istovremeno zadržavajući eleganciju idealnu za poslovne prilike. Izrađeno je od vrhunskog vuneno-svilenog crepe tkanja s utkanim detaljem pruga te luksuzno podstavljeno svilenom twill podstavom. Kao stilska nadopuna odijelu dolazi košulja „Jil“ u bijeloj boji s upečatljivom crnom linijom. Krojena iz baze klasične košulje koja je proširena u A-liniju s povećanom kragnom i širim rukavima, izrađena je od plemenitog spoja svile i pamuka. Jil s lakoćom postaje središnji dio stylinga kojem se, uz promjenu detalja, daje potpuno nova perspektiva.

Poseban naglasak na plemenitost tkanine stavlja set sastavljen od jednostavne svilene bluze i hlača. Suptilna luksuznost i fluidnost svile osnovna su inspiracija za ova dva komada koji su zamišljeni kao neizostavni suputnici ljetnih večernjih trenutaka, ali i kao moćna radna „uniforma“ u poslovnim prigodama. Drugi odjevni predmet utkan u samu srž brenda je kaput, koji u ovoj kolekciji dolazi u formi balonera od pamučno-svilenog gabardina s dvorednim kopčanjem. Konstrukcijski najizazovniji komad kolekcije je bijela dugačka haljina bez rukava, čija se osnova bazira na besprijekorno izvedenom korzetu s našivenim dijelom koji specifično „strši“, odišući profinjenošću i nevjerojatnom ženstvenošću.

Uz nju, pažnju plijeni i bluza s hiperdimenzioniranim rukavima, izrađena od 100% svilenog crepea. Njezina luksuzna tekstura i punoća stvaraju zasebnu siluetu pokreta koji nužno ne prati pokret ruke, čime se naglašava dramatičnost dizajna. Čitava kolekcija rezultat je promišljanja o versatilnosti svakog pojedinog komada i njihovoj uklopljivosti u razne stilove, prateći ideju da svaki predmet može i mora savršeno funkcionirati i samostalno.

DeLight ostaje vjeran principu limitiranih edicija i malih količina tkanina koje se ne ponavljaju, čime se direktno bori protiv hiperprodukcije i klijenticama omogućuje da same grade svoj identitet, bez da slijepo slijede trendove. Rezultat je kolekcija u kojoj svaki komad, unatoč svojoj moći da funkcionira samostalno, čini dio skladne i uzbudljive cjeline koja dokazuje da bezvremenska elegancija nikada nije bila manje monotona.

Frizura: Milena Maršić za salon Glamour

Fotografije: 925 Studio

Makeup: Mia Đermanović

Styling: Petar Trbović

Model: Yvonne