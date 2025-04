U koje cipele se isplati investirati ove sezone? Donosimo modne favorite

Ljetni stil ne mora biti kompliciran – često su najbolje kombinacije i one najjednostavnije: lanene hlače s pamučnom majicom ili kratke hlače s topom. No, ono što čini razliku u svakodnevnim outfitima jesu detalji – posebno obuća. Dobar par cipela može transformirati cijeli look, bez obzira ideš li na plažu, u grad ili večernji izlazak.

Ljeto 2025. donosi raznolikost u obući, s naglaskom na kombinaciju stila i udobnosti. Investiranje u jedan (ili više) od ovih trendi modela cipela znači da ćeš biti spremna za sve – od jutarnjih kava do večernjih izlazaka. A najljepše od svega? S pravim parom cipela, i najjednostavniji ljetni look može izgledati kao iz modnog editorijala.

Zaboravi na ideju da su sandale jedina opcija za ljeto. U sezoni 2025., modna scena nudi brojne stylish alternative koje vrijedi dodati u svoju kolekciju. U nastavku donosimo ključne modele cipela koji će obilježiti tople mjesece – i koje ćeš nositi s užitkom cijelo ljeto, pa čak i u prvim danima jeseni.

Boho klompe

Klompe su doživjele veliki povratak i postale neočekivani hit ljeta. U novim bojama i materijalima, djeluju moderno i svježe – savršen spoj udobnosti i stila. Idealne su za prijelaz iz dnevnog u večernji outfit, posebno u boho i vintage kombinacijama.

Massimo Dutti - 99,95 €

Zara - 59,95 €

Mrežaste balerinke

Mrežaste cipele osvojile su modnu scenu zahvaljujući svojoj laganoj konstrukciji i prozračnosti. Od ukrašenih modela luksuznih brendova poput Khaite i Christophera Esbera do minimalističkih varijanti iz high-street ponude – postoji verzija za svaki stil i budžet.

H&M - 24,99 €

COS - 115 €

Moderne japanke

Ako se teško odvajaš od klasičnih Havaianasa, dopast će ti se trend japanki. Od glatke ili brušene kože ili čak s malom petom – ove japanke idealne su i za dnevne i za večernje kombinacije, pogotovo u minimalističkim outfitima.

Zara - 27,95 €

Zara - 25,95 €

Ribarske i sandale s remenčićima

Ribarske sandale idealne su za šetnje plažom i duge dane na nogama, dok su modeli s tankim remenčićima savršen izbor za večernje izlazke. Iako služe različitim prilikama, oboje su nezaobilazni komadi u ljetnoj garderobi.

Massimo Dutti - 79,95 €

COS - 150 €

Sandale u boji

Ako voliš neutralne outfite, dodaj im dašak boje uz žive, ljetne sandale – od pastela do jarkih tonova. Ključ je u odabiru nijansi koje se lako uklapaju u tvoj stil, bez da djeluju previše napadno ili trendovski prolazno.

Mango - 45,99 €

Zara - 22,99 €

Ravne natikače

Komfor je postao prioritet, a tzv. slipper sandale – koje izgledaju poput papuča – savršeno spajaju funkcionalnost i ležernost. Nosive su i za obavljanje svakodnevnih zadataka u gradu, ali i za opuštene trenutke uz more.

Zara - 49,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €