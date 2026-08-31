Najbolja vijest dana: Sephora otkrila kada na hrvatske police dolazi Rhode by Hailey Bieber

U Hrvatskoj su zasad dvije poslovnice - u Zagrebu i Splitu

Otkako je Sephora ponovno otvorila svoja vrata u Hrvatskoj, obožavateljice beauty proizvoda jedva čekaju dolazak omiljenog brenda na police, a na stranicama slavne drogerije napokon je objavljen datum: Rhode by Hailey Bieber u trgovine dolazi 30. rujna.

"Pažljivo odabrani skincare i makeup favoriti brenda Rhode napokon stižu u Sephoru - online i u većinu naših trgovina", piše u objavi na Instagramu. No još je intrigantniji nastavak: "A to je tek početak... Čeka vas još nekoliko iznenađenja kojima ćemo zajedno proslaviti ovaj launch."

Model i poduzetnica Hailey Bieber pokrenula je Rhode u lipnju 2022. godine, a on je u samo tri godine postao globalni fenomen, dosegnuvši vrijednost od milijardu dolara i stvorivši kult sljedbenika. Ovo nije samo priča o još jednom celebrity brendu; ovo je masterclass iz modernog marketinga, autentičnosti i stvaranja proizvoda koji istinski rezoniraju s publikom.

Utemeljen na osobnoj strasti Hailey Bieber prema njezi kože, Rhode je nastao iz vizije stvaranja minimalističke, ali iznimno učinkovite linije proizvoda. Umjesto da bude samo lice kampanje, Bieber je od samog početka bila duboko uključena u svaki aspekt razvoja – od testiranja formula do dizajna pakiranja.

Neki od najpoznatijih proizvoda iz Rhode asortimana

Peptide Lip Treatment – vjerojatno najpoznatiji rhode proizvod. Sjajni tretman za usne s peptidima, shea maslacem i vitaminom E, dostupan u više mirisa i nijansi.

Peptide Glazing Fluid – serum koji je praktički zaštitni znak slavnog glazed skin izgleda; daje koži hidratiziran, sjajan i „glazed” efekt.

Glazing Milk – mliječna esencija za hidrataciju i pripremu kože, jedan od ključnih proizvoda njihove skincare rutine.

Pocket Blush – kremasto rumenilo u malom pakiranju, jedno od novijih rhode makeup izdanja.

Peptide Lip Tint – tonirani proizvod za usne koji kombinira njegu i laganu boju.

Barrier Restore Cream – hidratantna krema namijenjena njezi i obnovi kožne barijere.

Barrier Butter – bogatiji balzam za intenzivnu hidrataciju, posebno namijenjen večernjoj njezi.

Pineapple Refresh – svakodnevni gel za čišćenje lica koji je dio aktualne rhode rutine.

Pocket Bronze – kremasti bronzer iz njihove makeup linije, namijenjen dodavanju topline licu.

Peptide Lip Boost – maska/tretman za usne s efektom zaglađivanja i punijeg izgleda.

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