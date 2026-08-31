Zaboravljeni modni dodatak ponovno je in: Trake za kosu vraćaju se na velika vrata

Trake za kosu, ali i rajfovi vraćaju se u fokus kao jedan od najchic dodataka nove sezone. Od minimalističkih modela do retro cik-cak varijanti, donosimo ideje kako ih uklopiti u jesenske kombinacije

Nekada su bile neizostavan dio školskih kombinacija, zatim su neko vrijeme djelovale pomalo zastarjelo, a sada se vraćaju na velika vrata. Trake za kosu i rajfovi ponovno su jedan od omiljenih modnih dodataka, a njihovu novu popularnost dodatno su potaknule modne piste, trendseterice i nostalgija za stilom 90-ih i ranih 2000-ih. Od minimalističkih modela inspiriranih Carolyn Bessette-Kennedy do retro cik-cak traka kakve pamtimo iz ranih 2000-ih, ovaj jednostavan dodatak ponovno izgleda itekako chic, a nose ga i današnje it cure, poput Kendall Jenner, Belle Hadid i Hailey Bieber.

Kako ih uklopiti u svakodnevne kombinacije?

Trake za kosu pritom nisu samo praktičan način da sklonite kosu s lica. Uz pravi model mogu biti detalj koji će zaokružiti cijeli outfit. Najlakše ih je uklopiti u jednostavne kombinacije, primjerice uz bijelu košulju, traperice i balerinke, kada će traka dodati dozu preppy šarma. Ako volite elegantniji stil, odlučite se za tanku, minimalističku traku u crnoj, smeđoj ili bež boji i nosite je uz krojene hlače, sako ili midi suknju. Takva kombinacija posebno dobro funkcionira za posao jer izgleda dotjerano, ali ne pretjerano formalno.

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Za one koji vole malo odvažnije detalje, odličan izbor bit će traka u upečatljivoj boji. Crvena je posebno efektna jer i najjednostavnijem outfitu daje dozu karaktera. Možete je nositi uz neutralne tonove poput sive, krem ili čokoladnosmeđe, a dovoljno je dodati još jedan mali detalj u istoj nijansi, primjerice torbicu ili cipele, kako bi kombinacija djelovala promišljeno.

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Velike, mekane trake također se vraćaju u fokus. One će posebno dobro izgledati uz ležerne kombinacije poput širokih hlača i jednostavne majice, oversized košulje ili pletiva. Upravo je to jedan od najjednostavnijih trikova za podizanje svakodnevnog looka – kosa može ostati sasvim jednostavna, a traka će učiniti da cijela kombinacija izgleda sređenije.

Za boho i preppy kombinacije

Ako pak volite boho estetiku, koja će i ove sezone biti važan dio jesenskih trendova, birajte modele od tkanine, pletene trake ili one s uzorkom. Lijepo će se uklopiti uz lepršave haljine, duge suknje, čizme i pletivo. Za prijelazno razdoblje možete je nositi i uz laganu haljinu i balerinke, dok će u hladnijim danima odlično izgledati uz kaput ili kožnu jaknu.

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Traka može biti i odličan način da naglasite monochrome kombinaciju. Ako ste od glave do pete u smeđim, sivim, crnim ili krem tonovima, odaberite traku u istoj paleti. Ne mora biti identične nijanse – različite teksture i tonovi dodat će dubinu outfitu, a rezultat će izgledati elegantno i nenametljivo.

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Profimedia

Profimedia

Ljubiteljice preppy stila mogu se vratiti korijenima ovog modnog dodatka. Bijela ili tamnoplava traka uz polo majicu, prugasti pulover, plisiranu ili pencil suknju i mokasinke stvorit će modernu verziju školskog chica. Ključ je u tome da ostatak kombinacije bude suvremen kako look ne bi djelovao kao kostim iz nekog drugog desetljeća.

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Retro modeli ponovno su u fokusu

A ako želite malo retro vibea, možete posegnuti i za cik-cak rajfom. Upravo su takvi modeli ponovno privukli pažnju na modnim pistama, ali danas ih je najbolje nositi uz vrlo jednostavne komade. Primjerice, uz ravne traperice, bijeli T-shirt i sako retro traka postaje zanimljiv kontrast minimalističkom outfitu.

Posebno lijepo izgledaju i trake ili rajfovi koji se kombiniraju s raspuštenom kosom. Ne morate uvijek kosu potpuno zalizati i skloniti iza trake – nekoliko pramenova koji slobodno padaju uz lice dat će opušteniji i moderniji dojam. Za elegantnije prigode možete pak kosu zagladiti i nositi tanku baršunastu ili satensku traku, koja će jednostavnoj punđi ili niskom repu dodati vrlo chic završni detalj.

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Mali detalj koji mijenja cijeli look

Ako volite modne dodatke, traku možete uskladiti i s drugim detaljima. Primjerice, smeđa traka odlično će izgledati uz torbu od brušene kože i čizme u sličnom tonu, dok će crna traka lijepo povezati crni remen, cipele i torbu. Ne morate pritom doslovno ponavljati istu boju – dovoljno je da se tonovi nadopunjuju.

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Upravo je u tome i čar povratka traka za kosu. One su jednostavne, praktične i dovoljno svestrane da ih možete nositi uz gotovo sve – od traperica i tenisica do poslovnog odijela i elegantne haljine. Nakon nekoliko sezona u kojima su modnim dodacima dominirali upečatljivi komadi, možda je baš ovakav mali, nostalgični detalj ono što će vašim jesenskim kombinacijama dati novu dozu šarma.

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