Rijeka je dobila novu gastro pozornicu: Porto Gastro Festival pretvorio Kantridu u spektakl okusa i svjetla

Porto Gastro Festival zamišljen je kao gastro ulica u kojoj mirišu okusi Kvarnera, a u središtu festivalskog programa je Chef Stage, mjesto na kojem se susreću chefovi koji svojim radom oblikuju suvremenu hrvatsku gastronomiju

Rijeka je na kraju ljeta dobila novu eno-gastro pozornicu, a Lučica Kantrida sinoć je prvi put zasjala u potpuno novom ruhu. Prvo izdanje Porto Gastro Festivala - Food Experience okupilo je renomirane hrvatske chefove, kvarnerske vinare, craft pivovare, destilerije i proizvođače autohtonih proizvoda, pretvarajući poznati prostor uz more u mjesto susreta suvremene gastronomije, lokalne tradicije i festivalske produkcije.

Nikola Zoko

„Porto Gastro Festival na najbolji način potvrđuje koliko je gastronomija važan dio identiteta i turističke ponude Kvarnera. Ponosni smo što kroz projekt Kvarner - Europska regija gastronomije ističemo bogatstvo lokalnih namirnica te znanje i kreativnost ljudi koji stvaraju gastronomsku priču Kvarnera“, istaknula je direktorica TZ Kvarnera, Marijana Kalčić, dodajući kako festival donosi upravo ono što Kvarner želi ponuditi svojim gostima - autentičan doživljaj regije, vrhunsku gastronomiju i ambijent koji povezuje more, lokalne okuse i suvremenu gastronomiju

Nikola Zoko

Porto Gastro Festival zamišljen je kao gastro ulica u kojoj mirišu okusi Kvarnera, a u središtu festivalskog programa je Chef Stage, mjesto na kojem se susreću chefovi koji svojim radom oblikuju suvremenu hrvatsku gastronomiju. Prve festivalske večeri svoje su kreacije predstavili Stiven Vunić chef i vlasnik restorana Zijavica u Mošćeničkoj Dragi, u Rijeku je stigao kao aktualni Chef godine 2026. prema Gault&Millau Croatia, dok Zijavica nosi i Michelinovu preporuku. Pridružila mu se Katarina Vrenc koju je Gault&Millau ranije proglasio Mladim talentom godine, a njezin rad dodatno je potvrđen i priznanjem za mladog chefa godine, te Marin Pleše chef Vile Rova s Michelinovom preporukom, koji je 2024. proglašen mladim talentom godine prema Gault&Millau, a ove je godine osvojio i prestižni MICHELIN Young Chef Award. Ovaj kreativan trojac je za samo 15 eura ponudio poseban gastro doživljaj - juhu s kozicama, školjke na buzaru i brancina u soli - jednostavne Kvarnerske tradicionalne okuse sljubljene s modernim namirnicama. Red ispred ovog kutka dokaz je oduševljenja koje je vladalo među posjetiteljima - svi su željeli kušati ili ponoviti ovu fuziju okusa.

Nikola Zoko

Eksplozija okusa na drugoj noći Porto Gastro festivala

U programu drugog dana Porto Gastro Festivala svoje su gastro umijeće na Chef stageu pokazali Katarina Vrenc, ali i Gabriela Filca, chefica riječkog Neba s Michelinovom zvjezdicom i prva Hrvatica koja je osvojila MICHELIN Young Chef Award, te Robert Benzia, vlasnik Ganeum Food & Wine Bara u Lovranu i dobitnik Gault&Millau trofeja Veliki chef sutrašnjice. A uz već spomenute kuhare zamirisali su brudeti, pašta, stakeovi i na ostalim gastro punktovima Damnjana Draganića chefa restorana Dida s Michelinovom preporukom iz Crikvenice, Željka Markusa, chefa i vlasnika kastavske Oštarije Fortica, Darjana Urdiha, executive chefa koji stoji iza brenda BRKO De Cuisine, a ujedno je i OFYR grill ambasador, te ekipe riječke Konobe Ribica s Kantride.

Nikola Zoko

Od vina i craft piva do kvarnerskih rakija i likera

Gastronomsku priču pratile su i čaše pune lokalnih okusa. Na ovom divnom gastro eventu, sudjelovao je i Kvarner Wines - udruga koja okuplja kvarnerske vinare, predstavljajući se s jedanaest vinarija i potvrđujući koliko je vino važan dio identiteta ove regije. Posjetitelji su mogli upoznati i riječku craft scenu kroz King's Brew i Brk Lee Brewery, dok je autohtonu priču kvarnerskog podneblja predstavila destilerija Suza. Posebno mjesto pripalo je i popularnoj Cannelli, kvarnerskom likeru napravljenom prema tradicionalnoj recepturi. Upravo je ta povezanost vina, hrane, lokalnih proizvoda i prostora ono što Porto Gastro Festival želi staviti u prvi plan - gastronomija ovdje nije samo ono što se stavlja na tanjur, već priča o ljudima, krajoliku, tradiciji i suvremenoj kreativnosti. Porto Gastro održava se u sklopu projekta Kvarner - Europska regija gastronomije, a dio je programa UN Taste the Place - Kvarner 2026, a u realizaciji sudjeluju Turistička zajednica Kvarnera, Turistička zajednica grada Rijeke, Turističke zajednice Riječkog prstena, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Hrvatska turistička zajednica, Sportsko ribolovno društvo Kantrida i agencija Inspiro Lab.

Nikola Zoko

Baškot, palenta kompirica, Bakarska vodica, Kostrenska torta i Mendulača

Uz suvremene interpretacije poznatih chefova, festival je otvorio prostor i gastronomskom nasljeđu Rijeke i Riječkog prstena. Na posebnim punktovima predstavljeni su bakarski baškot, tradicionalni kruh bakarskih pomoraca, kultna grobnička palenta kompirica u izvedbi Udruge Palentar, Cremium gelato s neobičnim kombinacijama okusa poput grobničkog sira, legendarna Bakarska vodica, Kostrenska torta, autohtoni jestivi suvenir Kostrene i Mendulača tradicionalna slastica nastala prema tradicijskom receptu iz Šmrike. Upravo ti proizvodi podsjetili su da gastronomija Kvarnera nije nastala jučer. Ona je rezultat stoljeća života uz more, u zaleđu i na otocima, a danas dobiva novu interpretaciju kroz rad mladih chefova, proizvođača i ugostitelja.

Nikola Zoko

Kantrida kakvu još nismo vidjeli

Lučica Kantrida postala je scenografija festivala. Poznati prostor, koji Riječanke i Riječani dobro poznaju i uz koji mnoge vežu vlastite uspomene, dobio je potpuno novu vizualnu dimenziju. Više od 200 rasvjetnih elemenata transformiralo je prostor, a posebno iščekivani trenutak dogodio se u 21 sat, kada je uključena kompletna festivalska rasvjeta. Svjetlo se pritom nije koristilo samo za stvaranje atraktivne kulise - ono je postalo dio cjelokupnog doživljaja, povezujući more, barke, drvene barake, gastro punktove i festivalsku scenografiju.

Nikola Zoko

"Porto Gastro Festival održava se 29. i 30. kolovoza u Lučici Kantrida, u neposrednoj blizini Stadiona Kantrida, a već je prva večer pokazala ambiciju festivala. Spojili smo ono najbolje što Kvarner ima na tanjuru i u čaši s prostorom koji ima snažan lokalni karakter. Okupili smo devet chefova, jedanaest kvarnerskih vinarija i na jednom mjestu ispričali eno-gastro priču o Kvarneru" - rekao je Vedran Babić iz Inspiro Lab-a, producent festivala.