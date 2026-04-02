Kylie Jenner pokazala liniju u prekrasnim bikinijima, a jedan detalj vratio nas je u 2000-ite

Kylie je trendi kupaće kostime ukrasila zanimljivim nakitom za trbuh, koji je nosila i 2000-ih

Kylie Jenner i njezin partner, glumac Timothée Chalamet, nakon brojnih crvenih tepiha otišli su na odmor u tropske krajeve, s kojeg je poduzetnica i influencerica redovito objavljivala fotografije. Kylie je pratitelje počastila fotografijama svoje figure u prekrasnim kupaćim kostimima, otkrila im je koju knjigu čita te što doručkuje.

Ipak, nije objavila nijednu fotografiju na kojoj pozira s Chamaletom.

Ipak, obožavatelji su brzo primijetili da je i on istog dana objavio vlastitu seriju fotografija s identične tropske lokacije. Ovaj potez, koji se u online kulturi naziva "sinkroniziranim" objavljivanjem, potaknuo je nagađanja da par zajedno uživa u zasluženom odmoru, svjesno dijeleći odvojene, ali povezane trenutke sa svojim pratiteljima. Dodatnu potvrdu pronašli su u glazbenoj podlozi njihovih Instagram priča, gdje su oboje koristili pjesme Beatlesa.

Profimedia

Luksuz i stil u prvom planu

Kao i uvijek kod Kylie, svaki detalj na fotografijama pažljivo je odabran. Njezina pojava u taupe bikiniju s neonsko žutom čipkom nastavak je "modernog Jessica Rabbit" stila, estetike koja je postala viralna nakon njezine pojave u crvenoj Schiaparelli haljini na ovogodišnjoj dodjeli Oscara. Kombinaciju je upotpunila zlatnim lancem oko struka, modnim dodatkom iz 2000-ih čijoj je popularizaciji i sama pridonijela.

Profimedia

Pažnju su privukli i skupocjeni modni dodaci. Među fotografijama se našla i ona koja prikazuje dvije iznimno tražene torbe: žutu Hermès Birkin torbu od krokodilske kože te Louis Vuitton x Takashi Murakami Keepall torbu, obje cijenjeni kolekcionarski primjerci.