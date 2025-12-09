Narančasta senzacija: Kylie Jenner zapalila crveni tepih u haljini koja joj stoji kao salivena

Kylie Jenner još je jednom dokazala da itekako zna kako ukrasti svu pažnju na crvenom tepihu. Na premijeri filma 'Marty Supreme' u Los Angelesu prošetala je u dugoj narančastoj haljini koja je savršeno istaknula njezino samopouzdanje i zavodljive obline

Malo tko mogao je ostati ravnodušan kad se Kylie Jenner pojavila na crvenom tepihu premijere filma 'Marty Supreme' u intenzivno narančastoj haljini koja malo toga ostavlja mašti. Odabrala je i manikuru i make-up u istoj nijansi te srebrni glomazni nakit s križevima, dok je kosa bila jednostavno ravna dajući sofisticiran, ali opušten izgled.

Profimedia

Uz nju je bio i njezin partner, glumac Timothée Chalamet, u elegantnoj narančastoj kombinaciji - kožnom kompletu s narančastom košuljom i čizmama. Par je bio savršeno usklađrn, no ipak su svi pogledi bili uprti u Kylie. Njena pojava ponovno je dokazala da zna stvoriti trenutak koji svi pamte, a premijera je postala prava modna parada zahvaljujući njezinom glamuru i stilu. Svi su se pitali kako je Timothée uopće pustio njezinu ruku – jer Kylie na crvenom tepihu nije bila samo modni trenutak, već prava scena za pamćenje.

Profimedia

Inače, iako su zajedno od proljeća 2023., ovo je tek drugi put da Kylie prati Chalameta na crvenom tepihu. Prvi put to se dogodilo u svibnju u Rimu, na 70. dodjeli nagrada David Di Donatello, gdje je Chalamet dobio nagradu za filmsku izvrsnost. Tom je prilikom slavni par također nosio usklađene outfite.

Profimedia

Na ovogodišnjoj premijeri u Los Angelesu, Kylie i Timothée su ponovno dokazali da znaju kako se savršeno uskladiti na crvenom tepihu, dok je Kylie pokazala da njezin stil i samopouzdanje ne poznaju granice. Njihova modna sinergija i glamur udvoje ponovno su ih lansirali u središte pažnje.