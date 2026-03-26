Kraljica jednostavnosti: Jelena Rozga kombinaciju nosivu svaki dan začinila chic detaljem

Rozga je velika obožavateljica trapera, a omiljenu odjevnu kombinaciju ovog je puta začinila simpatičnim modnim detaljem

Splitska pjevačica Jelena Rozga i dalje je u SAD-u, a kratak predah između koncerata na velikoj sjevernoameričkoj turneji iskoristila je kako bi posjetila jednu od najpoznatijih plaža u Kaliforniji. Pozirala je na molu na Manhattan Beachu, a uz fotografije je objavila i kratku, ali poetičnu poruku koja je oduševila njezine pratitelje.

"Nebo boje moje ljubavi", napisala je Jelena uz fotografije na kojima pozira naslonjena na tirkiznu ogradu mola, dok se iza nje prostire Tihi ocean pod oblačnim nebom.

Traper na traper - i chic detalj

Njezin modni odabir, kombinacija trapera na traper, potvrdio je njezin status obožavateljice minimalizma. Pjevačica, otprije poznata po svojoj ljubavi prema traperu, za šetnju je uz obalu odabrala zvonolikog kroja i neobrađenog ruba te klasičnu bijelu košulju preko koje je nosila široku, predimenzioniranu traper košulju. Cijeli look zaokružila je elegantnim detaljima - svilenom maramom s uzorkom zavezanom oko vrata, praktičnom crnom bucket torbicom i klasičnim crnim tenisicama.

Nakon uspješnog koncerta u Los Angelesu, pjevačicu očekuju nastupi u New Yorku 27. ožujka te dan kasnije u Chicagu, čime će zaokružiti ovaj pohod na američko tržište. Rozga ovom velikom prekooceanskom turnejom slavi veliku obljetnicu - čak 30 godina na glazbenoj sceni.

2026. u znaku ljubavi

Čini se da je 2026. godina u potpunosti u znaku ljubavi za splitsku pjevačicu. Osim što je najavila novi album i singl koji će biti posvećeni upravo toj temi, njezini poetski opisi na društvenim mrežama, poput "Nebo boje moje ljubavi", dodatno intrigiraju javnost. Mediji već neko vrijeme s velikim zanimanjem prate njezin privatni život i vezu s Ivanom Huljićem, no pjevačica vješto čuva svoju intimu.