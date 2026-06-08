Teško ih je opisati: Dodjelu nagrada Tony obilježile neobične haljine

U njujorškoj dvorani Radio City Music Hall održana je 79. po redu dodjela nagrada Tony, proslava najvećih postignuća na Broadwayu u protekloj sezoni. Kroz glamuroznu večer ispunjenu neobičnim modnim kreacijama, spektakularnim nastupima i emotivnim govorima, publiku je prvi put vodila P!nk, koja je ceremoniju otvorila impresivnom zračnom akrobacijom. Večer je donijela priznanja veteranima scene, ali i novim nadama, slaveći vitalnost i kreativnost američkog kazališta.

Apsolutni pobjednik večeri bila je obnovljena izvedba drame Arthura Millera "Smrt trgovačkog putnika" (Death of a Salesman), koja je osvojila čak šest nagrada. Predstava je proglašena najboljom obnovom drame, a Joe Mantello nagrađen je za najbolju režiju. U glumačkim kategorijama, Laurie Metcalf osvojila je svoj treći Tony za najbolju sporednu glumicu u drami, dok je produkcija također odnijela nagrade za najbolji dizajn scene, svjetla i zvuka. Ovaj trijumf potvrdio je bezvremensku snagu Millerovog teksta i izvanrednu kvalitetu nove produkcije.

U kategorijama mjuzikla slavili su "Schmigadoon!" i "Ragtime". Adaptacija televizijske serije "Schmigadoon!" proglašena je najboljim novim mjuziklom, a njezin autor Cinco Paul osvojio je nagrade i za najbolji libreto i za originalnu glazbu. Obnovljeni "Ragtime" proglašen je najboljom obnovom mjuzikla, a njegovi glavni glumci, Joshua Henry i Caissie Levy, osvojili su nagrade za najbolje glavne uloge. Bio je to prvi put u 28 godina da je obnovljeni mjuzikl odnio obje glavne glumačke nagrade.

Glavne nagrade za glumu u drami pripale su britanskim zvijezdama: Lesley Manville za ulogu u predstavi "Oedipus" i Johnu Lithgowu za ulogu u drami "Giant". Za Lithgowa je to bio treći Tony u karijeri. Najboljom novom dramom proglašena je "Liberation" autorice Bess Wohl, čime je ona postala tek četvrta žena u povijesti nagrade koja je osvojila to prestižno priznanje.

Osim dodjele nagrada, večer je bila ispunjena nastupima iz svih nominiranih mjuzikla te posebnim posvetama klasicima. Održane su proslave 15. obljetnice mjuzikla "The Book of Mormon" i 30. obljetnice kultnog "Chicaga". Ipak, jedan od najvažnijih trenutaka dogodio se izvan glavnih kategorija. Qween Jean, kostimografkinja za "Cats: The Jellicle Ball", ušla je u povijest kao prva otvoreno transrodna osoba koja je osvojila nagradu Tony, i to za najbolji dizajn kostima u mjuziklu.

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