Anna Wintour na dodjelu nagrade Tony došla u pratnji kćeri, savršeno su se uskladile

Anna i Bee odabrale su jarku crvenu nijansu za pojavljivanje na najvažnijem kazališnom eventu godine

Na crvenom tepihu 79. dodjele kazališnih nagrada Tony, održane u njujorškom Radio City Music Hallu, među brojnim zvijezdama Broadwaya i Hollywooda pojavila se i jedna od najmoćnijih žena svjetske mode, Anna Wintour. No, ovoga puta nije bila samo modni autoritet u publici, već i ponosna majka, stigavši u pratnji svoje kćeri Bee Carrozzini, s kojom je demonstrirala besprijekornu usklađenost i obiteljsku bliskost.

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Dugogodišnja glavna urednica američkog izdanja časopisa Vogue, koja je nedavno proslavila 76. rođendan, nosila je elegantnu krem haljinu ukrašenu decentnim cvjetnim uzorkom u ljubičastoj i crvenoj boji. Njezin prepoznatljivi bob i tamne naočale bili su tu, no cjelokupni dojam odavao je opuštenost i samopouzdanje.

Njezina 38-godišnja kći Bee uskladila je svoj izgled s majčinim, odabravši haljinu kratkih rukava u istoj jarkoj nijansi crvene boje kakvi su cvjetovi na Anninoj haljini. Njihov zajednički izlazak bio je jasan pokazatelj ne samo modne sinergije, već i duboke povezanosti koja nadilazi bljeskove fotoaparata. Njihova prisutnost nije iznenađenje, s obzirom na to da svake godine u svom domu organiziraju ekskluzivnu zabavu uoči dodjele kojom slave kazališnu zajednicu, potvrđujući svoju strast prema umjetnosti koja seže dalje od modnih pista.