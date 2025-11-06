Jelena Rozga priznaje o čemu je ovisna: 'Nemoguća sam, nikad mi nije dosta!'

Iako obožava komade s potpisom domaćih dizajnera pa tako nije propustila ni spektakularnu KLISAB reviju, poznata pjevačica otkrila je kako joj je omiljen komad u ormaru nešto sasvim obično i nimalo glamurozno

Sinoćnja večer na Zagrebačkom velesajmu bila je u znaku domaće mode – dizajnerski dvojac Marko Šabarić i Tomislav Kliškinić, poznatiji kao KLISAB, predstavio je svoju novu kolekciju na reviji naziva „Svoga dvorca kralj“, okupljajući brojne uzvanike iz svijeta mode, umjetnosti i zabave. Među njima posebno se istaknula Jelena Rozga, koja je došla pružiti podršku svojim omiljenim dizajnerima i prijateljima.

Rozga je, kao i uvijek, plijenila pažnju svojom pojavom – odjevena u jednostavnu, ali efektnu crnu kombinaciju koja savršeno odražava KLISAB estetiku: profinjenu, nenametljivu i samouvjerenu. Njezin modni odabir bio je diskretan hommage dizajnerima koji već godinama uspješno spajaju minimalizam s emocijom.

"Pa ja toliko volim dečke, toliko volim nositi sve njihovo jer se u tome uvijek tako dobro osjećam. Sve je cool, sve je pomaknuto, a opet je nosivo. Kao i uvijek, večeras očekujem spektakl."

Ipak, na pitanje koji joj je komad u njezinom ormaru trenutačno najdraži, kao iz topa izjavljuje:

"Ja ću vam uvijek odgovoriti isto: nekakav jeans. Znači, ja bih samo nosila te hlače od jeansa i svaki dan bih kupovala nove jer svaki dan izađe neki novi super model hlača. Nemoguća sam. Toliko toga imam, a nikad mi nije dosta - i baš mi te jedne fali još."

Osim njezinog outfita, pažnju nam je privukao i njezin besprijekorni ten - čini se mnogima kao da je Jelena Rozga pronašla eliksir mladosti. Zato smo svakako željele saznati kako izgleda njezina beauty rutina - možda bismo barem nešto od toga mogle kopirati:

"Ja sam samo netko tko se njeguje od - ne znam ni sama koje svoje godine. Jako malo se šminkam cijeli život. Iako radim ovaj posao javni, ali se trudim što manje šminkati. Stalno se mazuckam s kremama, masiram se, stavljam maske. Ja sam konstantno masna, navečer pogotovo. Ujutro se jedva odlijepim od kreveta - dižem se s jastukom na licu. Jako se puno njegujem, jako puno pazim na sebe, hranim se zdravo. Ne pijem alkohol, pijem puno vode - generalno zdravo živim", kaže Jelena.

Svi znamo da je, kad su ljepota i svjež izgled u pitanju, neprijatelj broj jedan - stres. Zato nas je također zanimalo kako Jelena izlazi na kraj s brojnim izazovima koji idu ruku pod ruku s njenom karijerom - i životom javne osobe:

"Stres je najgora stvar na svijetu. Od nekih stvari se ne možeš zaštititi, na žalost, a to je taj prokleti stres koji ide uz posao. Svaki posao je težak i zahtjevan. Ja mislim, gdje god su ljudi, tu je i stres. Ipak, očigledno se nisam dobro štitila od stresa, s obzirom na to da više nemam štitnjaču. Pijem tablete za srce - time sam vam sve rekla", priznala je Rozga.