Komadi s uzorkom limuna najslađi su modni trend ljeta: Evo gdje ih pronaći

Inspiriran mediteranskom estetikom i talijanskim ljetima, ovaj veseli print preplavio je kolekcije brojnih high street brendova te se pojavio na haljinama, topovima, suknjama, torbama i maramama koje svakoj kombinaciji daju chic, pomalo retro prizvuk

Ljetna moda već nam tradicionalno donosi razigranije, lepršavije i vedrije trendove, a među onima koji su ove sezone posebno privukli pažnju našao se jedan motiv koji unosi dozu mediteranskog šarma u svaki outfit – print limuna. Svjež, efektan i pomalo nostalgičan, ovaj voćni uzorak ponovno se vratio u fokus kolekcija mnogih brendova te se nametnuo kao jedan od najzabavnijih trendova ovog ljeta.

Inspiriran estetikom talijanske obale, dugim ljetnim ručkovima na suncu i bezbrižnim godišnjim odmorima, uzorak limuna savršeno utjelovljuje sve ono što povezujemo s toplijim mjesecima. Upravo zato posljednjih tjedana dominira novim kolekcijama brojnih high street brendova poput Sinsayja i H&M-a, a dolazi u raznim varijantama koje je lako uklopiti u ljetnu garderobu.

H&M

Posebno su popularne haljine ukrašene ovim veselim printom koje izgledaju ženstveno, romantično i pomalo retro, idealne za dnevne šetnje, godišnji odmor ili večere uz more. No trend se ne zaustavlja samo na haljinama. Motive limuna ove sezone viđamo i na laganim topovima, suknjama, maramama, kupaćim kostimima, ali i modnim dodacima poput torbi koje svakom outfitu daju razigran i statement efekt.

Ono što ovaj trend čini posebno privlačnim jest činjenica da djeluje efektno bez puno truda. Dovoljno je ubaciti jedan komad s ovim motivom i cijela kombinacija odmah izgleda bezbrižno i ljetno. Odlično se slaže s prirodnim materijalima poput lana, pletenim sandalama, slamnatim šeširima i minimalističkim zlatnim nakitom, što dodatno naglašava onu opuštenu mediteransku estetiku koja i dalje dominira modnom scenom.

Ako ste u potrazi za trendom koji spaja vedrinu, eleganciju i dozu razigranosti, komadi s uzorkom limuna definitivno su jedan od najboljih izbora za ljetne dane. U nastavku donosimo naše favorite iz trenutne high street ponude koji će idealno upotpuniti svaku ljetnu garderobu.

H&M - 8,99 €

H&M - 17,99 €

H&M - 27,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 39,99 €

Pepco - 5 €

Pepco - 5 €

Pull and Bear - 29,99 €

Zara - 35,95 €

Reserved - 35,99 €

Reserved - 7,99 €

Reserved - 27,99 €

Reserved - 19,99 €

Sinsay - 12,99 €