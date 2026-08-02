Horoskop za ponedjeljak: Bikovi, ne reagirajte na prvu loptu, lavovi zavađaju i osvajaju

Početak tjedna donosi snažan energetski poticaj. Ulazak Mjeseca u vatreni znak ovna označava razdoblje novih početaka, potičući nas da djelujemo odlučno. Ovo je dan stvoren za akciju, a ne za čekanje

Ovan

LJUBAV: Mjesec u vašem znaku pojačava strasti, ali i nestrpljivost. Želite preuzeti kontrolu, što može stvoriti napetost. Slobodni zrače samopouzdanjem koje neće proći nezapaženo. POSAO: Vaša pokretačka energija je na vrhuncu. Idealan dan za započinjanje novih zadataka i preuzimanje vodstva. Ne bojte se istaknuti svoje ideje, jer će hrabrost biti nagrađena. ZDRAVLJE&SAVJET: Kanalizirajte višak energije kroz sport. Stanite čvrsto iza svojih uvjerenja.

Bik

LJUBAV: Današnja dinamika mogla bi vas izbaciti iz zone komfora. Potrebno je strpljenje u odnosu s partnerom. Ne reagirajte na prvu loptu; vaša smirenost bit će vaša najveća snaga. POSAO: Fokusirajte se na dovršavanje postojećih zadataka. Energija dana potiče na akciju, ali vi ćete najviše profitirati ako je usmjerite na jačanje temelja i osiguravanje stabilnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronađite trenutak za sebe u tišini. Vjerujte u svoju unutarnju snagu.

Blizanci

LJUBAV: Vaš društveni život je naglašen. Komunikacija je brza, a vi ste duhoviti i šarmantni. Idealan je dan za izlazak ili slanje poruke osobi koja vas zanima. Pripazite da ne obećate previše. POSAO: Snažan aspekt Mjeseca i Marsa donosi vam mentalnu oštrinu. Rješavat ćete probleme s lakoćom i učinkovito surađivati s drugima. Odličan dan za pregovore i važne sastanke. ZDRAVLJE&SAVJET: Vašem umu potrebna je stalna stimulacija. Kratka šetnja razbistrit će vam misli.

Rak

LJUBAV: Emocije su vam pojačane, no Mjesec u ovnu traži direktan pristup. Izbjegavajte pasivnu agresiju i jasno recite što vas muči. Iskrenost će produbiti vaš odnos s voljenom osobom. POSAO: Danas je važno postaviti jasne granice. Učinkovita komunikacija pomoći će vam da se nametnete kao vođa i zadobijete poštovanje kolega bez preuzimanja tuđih tereta. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi prema sebi i drugima. Ne dopustite da vas tuđa drama iscrpi.

Lav

LJUBAV: U centru ste pažnje, a vaša karizma je neodoljiva. Dan je savršen za romantiku, izlaske i izražavanje osjećaja. Vaše samopouzdanje privlači pozitivne reakcije i otvara ljubavna vrata. POSAO: Vaša kreativnost i liderske sposobnosti danas su na vrhuncu. Ljudi vas slušaju i slijede. Iskoristite ovu energiju da pokrenete projekt koji vam je važan i inspirirate svoj tim. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u pozornosti, ali sačuvajte energiju za sebe. Dozvolite si da sjajite.

Djevica

LJUBAV: Sklonost analizi danas bi mogla zakomplicirati ljubavnu situaciju. Pokušajte se opustiti i ne kritizirati previše sebe ni partnera. Ponekad je najjednostavniji pristup ujedno i najbolji. POSAO: Iako ste produktivni, unutarnji kritičar mogao bi vam otežati dan. Fokusirajte se na zadatke i vjerujte u svoje sposobnosti. Vaša marljivost neće proći nezapaženo. ZDRAVLJE&SAVJET: Utišajte unutarnjeg kritičara. Meditacija ili lagana šetnja mogu vam pomoći.

Vaga

LJUBAV: Odnosi su u prvom planu. Mjesec u ovnu stavlja fokus na vaše partnerstvo, potičući vas da preuzmete inicijativu. Ako postoji problem, danas je dan da ga riješite na direktan način. POSAO: Timski rad je ključ uspjeha. Vaša sposobnost da pronađete kompromis i uravnotežite različite interese bit će iznimno cijenjena. Otvoreni ste za suradnju koja donosi obostranu korist. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronađite ravnotežu između svojih i tuđih potreba. Budite tu za svoje najmilije.

Škorpion

LJUBAV: Strastvena energija prožima vaš dan. Želite duboku povezanost i ne zadovoljavate se površnim odnosima. Budite iskreni i otvoreni prema partneru; ranjivost može ojačati vašu vezu. POSAO: Vaša odlučnost i fokus su nepokolebljivi. Sposobni ste riješiti i najkompliciranije zadatke. Ne dopustite da vas prošlost definira; danas imate priliku preuzeti potpunu kontrolu. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite promjene koje dolaze. Ovo je dan za osobnu transformaciju i rast.

Strijelac

LJUBAV: Vaš avanturistički duh je probuđen. Idealan je dan za spontanost, bilo da ste u vezi ili slobodni. Pozovite partnera na izlet ili se odvažite na upoznavanje novih ljudi. POSAO: Kreativna energija teče slobodno. Imate mnoštvo ideja, a današnji planetarni utjecaji potiču vas da im vjerujete. Zapišite svoje zamisli i počnite razrađivati planove za budućnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte svojim idejama. Ostanite otvoreni za nova iskustva i prilike koje se nude.

Jarac

LJUBAV: Fokus je na domu i obitelji. Potrebna vam je osjećaj sigurnosti i povezanosti s najbližima. Umjesto izlaska, više će vam goditi mirna večer kod kuće. Iskoristite priliku da se ponovno povežete s korijenima. POSAO: Dugoročni ciljevi su vam u mislima. Gradite temelje za budući uspjeh. Vaša ustrajnost i strpljenje danas će se pokazati kao najveća prednost pred konkurencijom. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite se članovima obitelji. Odmor kod kuće napunit će vam baterije.

Vodenjak

LJUBAV: Druženje s prijateljima i sudjelovanje u grupnim aktivnostima donosi vam radost. Privlače vas ljudi s kojima možete voditi inteligentne razgovore. Intelektualna stimulacija važnija je od strasti. POSAO: Umrežavanje je ključno. Razmjena ideja s kolegama može dovesti do neočekivanih prilika. Budite otvoreni za timski rad i nekonvencionalna rješenja. Vaša originalnost dolazi do izražaja. ZDRAVLJE&SAVJET: Izađite iz kuće i povežite se s ljudima. Uključite se u aktivnosti svoje zajednice.

Ribe

LJUBAV: Vaša sanjarska priroda susreće se s direktnom energijom ovna. To je prilika da jasno izrazite svoje potrebe i želje. Nemojte samo čekati da partner pogodi što želite; recite to otvoreno. POSAO: Intuicija vam je izoštrena, ali potrebna je i konkretna akcija. Dan je povoljan za sklapanje poslovnih saveza. Pokažite drugima da iza vaše kreativnosti stoji i odlučnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Uravnotežite snove i stvarnost. Umrežavanje vam može pomoći u ostvarenju ciljeva.

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