Tjedni horoskop od 3. do 9. kolovoza: Vagama cvjeta ljubav, bikovi se ističu na poslu

Dva ključna planetarna događaja obilježit će dane pred nama. Venera, planet ljubavi, 6. kolovoza ulazi u vagu, svoj dom, donoseći sklad. Potom, 9. kolovoza, Merkur, glasnik bogova, ulazi u lava, potičući strast i kreativnost

Ovan

LJUBAV: Vaša vatrena energija dobiva harmoničnu notu. Petak je vaš sretan dan, donosi priliku da odaberete radost umjesto borbe. Slobodnima se smiješi novo poznanstvo, a zauzeti iskrenim razgovorom rješavaju nesuglasice. POSAO: Komunikacijski projekti su u prvom planu. Vaše ideje su moćno oružje. Petak donosi moguće nagrade za prethodni trud i priliku za preuzimanje veće odgovornosti. Vrijeme je za realizaciju ciljeva.ZDRAVLJE&SAVJET: Višak energije usmjerite u aktivnosti na otvorenom. Vjerujte da uspjeh može doći i s lakoćom.

Bik

LJUBAV: Tjedan je idealan za jačanje veza. Osjećat ćete se podržano. Od 6. kolovoza Venera vas potiče na poboljšanje zdravih navika, što pozitivno utječe i na odnose. Slobodni mogu upoznati nekoga za polagan, ali stabilan početak. POSAO: Financijska situacija se stabilizira. Sada je trenutak da preispitate troškove i osmislite dugoročni plan. Na poslu se ističete kao pouzdana osoba, što vam otvara nove prilike. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete potrebu za odmorom. Obratite pozornost na prehranu i san. Ponedjeljak donosi priliku da iscijelite samopouzdanje.

Blizanci

LJUBAV: Komunikacija je ključna. Ulazak Venere u vagu 6. kolovoza donosi romantiku i idealno je vrijeme za izlaske. Ako ste slobodni, mogli biste osjetiti novi plamen. Nesuglasice u vezama rješavajte iskrenošću. POSAO: Vaš vladar Merkur od 9. kolovoza potiče kraća putovanja i spontane ideje. Lako ćete pregovarati. Ovo je sjajan trenutak za važne sastanke i razgovore. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je mentalni umor. Pronađite aktivnosti koje vas opuštaju. Vaš sretan dan je četvrtak, kada shvaćate da je život stvoren za uživanje.

Rak

LJUBAV: Vaše emocije su naglašene i vode vas u pravom smjeru. Intuicija vam pomaže donijeti ispravne odluke. Slobodni bi mogli razviti simpatije prema osobi koju već poznaju. U vezama je naglasak na sigurnosti i toplini doma. POSAO: Financije su u fokusu, a Sunce u lavu donosi mogućnost novih prihoda. Iskoristite petak za planiranje, jer donosi financijski poticaj kao nagradu za trud koji ste ulagali u prošlosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Usporite i posvetite se sebi i ljudima koji vam pružaju osjećaj sigurnosti. Slušajte svoju intuiciju.

Lav

LJUBAV: Vaše samopouzdanje je na vrhuncu. Venera u vagi budi misli o ljubavi, a ulazak Merkura u vaš znak 9. kolovoza osigurava da će vaše riječi biti primijećene. Tjedan je stvoren za flert, romantiku i izražavanje osjećaja. POSAO: Spremni ste zauzeti mjesto pod reflektorima. Nedjelja je vaš najsretniji dan. Merkur u vašem znaku daje vam moć da jasno izrazite želje i krenete u ostvarenje snova. Nove prilike su pred vama. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite izravni u vezi onoga što vam treba. Ne morate moliti za pažnju. Pripazite na stres i pronađite vremena za opuštanje.

Djevica

LJUBAV: Tjedan je povoljan za jačanje partnerstva. Mogli biste razgovarati o zajedničkoj budućnosti. Slobodne djevice bi moglo ugodno iznenaditi poznanstvo s osobom koja ne odgovara njihovim uobičajenim kriterijima. POSAO: Venera u vagi od 6. kolovoza aktivira vaše polje novca, omogućujući vam da privučete ono što vam treba bez velikog napora. Zatišje na poslu može biti uvod u velike promjene. Vaša preciznost bit će primijećena. ZDRAVLJE&SAVJET: Srijeda je dan za stvaranje mira potrebnog za napredak. Otpustite prošlost. Previše razmišljanja može vas mentalno iscrpiti.

Vaga

LJUBAV: Vaš šarm je neodoljiv jer vaš vladajući planet, Venera, 6. kolovoza ulazi u vaš znak. Ovo je vaše vrijeme za ljubav, harmoniju i privlačenje prilika. Četvrtak je vaš najsretniji dan, idealan za nova poznanstva.POSAO: Dok ljubav cvjeta, na poslu je potreban oprez. Moguća je loša koncentracija, pa pripazite na detalje kako biste izbjegli pogreške. Mars u sektoru karijere tjera vas na postizanje velikih ciljeva. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronađite ravnotežu između društvenog života i potrebe za odmorom. Izbjegavajte uredske tračeve i posvetite se brizi i o sebi.

Škorpion

LJUBAV: Samopouzdanje raste i potiče vas na nova iskustva. Vaša komunikativnost i otvorenost bit će ključni aduti u zavođenju. Nedjelja donosi uzbudljive preokrete i u načinu na koji komunicirate svoje želje. POSAO: Ovo je sjajan mjesec za vašu karijeru. Sunce obasjava vaše polje ambicija, a ulazak Merkura u Lava 9. kolovoza omogućuje vam da inspirirate svoj tim. Ne bojte se promjena, poput promaknuća ili preseljenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne oklijevajte učiniti ono što smatrate ispravnim, čak i ako se netko ne slaže. Živite mirnije i urednije.

Strijelac

LJUBAV: Dinamičan tjedan donosi prilike za širenje horizonata, možda kroz putovanje. Venera u vagi od 6. kolovoza čini vas društvenijima. Petak donosi priliku da se oslobodite prošlosti u romantičnim pitanjima. POSAO: Vaša prilagodljivost i optimizam pomažu vam da se nosite s promjenama. Možda ćete izbjegavati prevelike odgovornosti. Fokus je na planiranju budućih avantura, a Mars će vam pomoći pronaći sredstva. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne budite prestrogi prema sebi. Usmjerite višak energije na aktivnosti na otvorenom. Vrijeme je da se posvetite snovima.

Jarac

LJUBAV: Moguće su trzavice s partnerom zbog posla. Slobodni bi mogli upoznati nekoga preko posla, no odnos će se razvijati polako. Iskren razgovor je ključ za poboljšanje odnosa. POSAO: Vaš fokus i disciplina su ključni. Ulazak Venere u vagu 6. kolovoza donosi priliku da usporite. Četvrtak je vaš sretan dan kada trebate povjerovati da uspjeh može biti i lak. Privlačite podršku utjecajnih ljudi. ZDRAVLJE&SAVJET: Umor je vaš najveći izazov. Izbjegavajte preopterećenje. Lagano istezanje pomoći će osloboditi napetost.

Vodenjak

LJUBAV: Tjedan je kao stvoren za jačanje veza ili širenje kruga utjecaja. Vaša jedinstvenost privlači pažnju. Partner bi mogao biti ugodno iznenađen vašim originalnim idejama. POSAO: Kreativnost i inovativan pristup rješavanju problema donose vam priznanje. Srijeda je vaš sretan dan, kada Mjesečeva četvrt pomaže da otpustite ono što više ne funkcionira. ZDRAVLJE&SAVJET: Važno je postaviti granice. U prošlosti ste bili previše darežljivi sa svojim vremenom. Ne osjećajte se loše ako se sada posvetite sebi.

Ribe

LJUBAV: Tjedan donosi naglašenu osjetljivost. Ulazak Venere u vagu 6. kolovoza donosi harmoniju i bliskost. Zauzete ribe osjećat će se povezanije s partnerom, dok slobodne može privući netko topao i pun razumijevanja. POSAO: Intuicija vam je pojačana i najbolji je saveznik u donošenju poslovnih odluka. Usredotočite se na zadatke koji zahtijevaju preciznost i analizu. Vaš trud će se uskoro isplatiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Zvijezde vas potiču da usporite i više vjerujete vlastitim osjećajima. Posvetite se odmoru i aktivnostima koje vas ispunjavaju.

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