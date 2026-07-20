Kolinda Grabar-Kitarović pokazala kako se nosi elegancija na sportskim spektaklima

Bivša hrvatska predsjednica ponovno je bila na finalu Svjetskog prvenstva, no ovaj put u posve drukčijem izdanju

Kolinda Grabar-Kitarović prisustvovala je finalu Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. u New Jerseyju. No, za razliku od njezinih strastvenih navijačkih izdanja po kojima je pamtimo, ovoga puta u središtu pozornosti našla se njezina besprijekorna elegancija i pomno biran modni odabir.

Romantična haljina s britanskim potpisom

Za ovu je prigodu odabrala ženstvenu tamnoplavu haljinu s bijelim točkicama s potpisom britanske modne kuće Self-Portrait. Kreacija, opisana kao romantična i ženstvena, isticala se profinjenim V-izrezom i dugim, prozirnim rukavima s naboranim manšetama. Poseban šarm davali su joj volani koji su se protezali duž prednjeg dijela i nastavljali na asimetrično krojenu suknju, dok je naglašeni struk suptilno istaknuo njezinu figuru. Bio je to odabir koji vješto spaja ljubav prema sportu s visokom modom, odmak od očekivanog navijačkog dresa.

Pažljivo birani detalji zaokružili su dojam

Cjelokupan izgled zaokružila je jednostavnim svijetlim cipelama sa špic vrhom i malom bež torbicom, čime je potvrdila pravilo da su ponekad najjednostavniji dodaci i najelegantniji. Kosu je podigla u opuštenu punđu, a od nakita je nosila samo diskretne naušnice, dopuštajući haljini da bude u prvom planu. Ipak, jedan detalj nije prošao nezapaženo – zlatna akreditacijska narukvica s natpisom "FINAL", koja je suptilno podsjećala na povod njezina dolaska i njezinu neupitnu strast prema nogometu.

Od navijačkog dresa do visoke elegancije

Ovo elegantno izdanje u potpunoj je suprotnosti s njezinom pojavom na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, kada je osvojila simpatije svjetske javnosti kao "predsjednica iz naroda". Tada je, putujući o vlastitom trošku u ekonomskoj klasi i navijajući s običnih tribina, postala globalna zvijezda. Odjevena u prepoznatljivi crveno-bijeli dres, strastveno je bodrila Vatrene, a svijet su obišle slike na kojima pokisla, ali s osmijehom, grli svakog igrača nakon finala. Njezina medijska prisutnost, prema tadašnjim analizama, nadmašila je onu igrača za čak dvadeset pet posto. Transformacija iz navijačice u elegantnu damu osam godina kasnije svjedoči o njezinoj svestranosti i osjećaju za trenutak.

Prije samog finala, na društvenim mrežama podijelila je fotografiju s loptom iz Dohe 2022. s potpisima Lionela Messija i Kyliana Mbappéa, potvrdivši svoj status zaljubljenice u nogomet. Njezin dolazak u New Jersey pokazao je da, bez obzira nalazi li se u ulozi državnice, navijačice ili modne ikone, Kolinda Grabar-Kitarović uvijek zna kako privući pažnju i ostaviti snažan dojam.