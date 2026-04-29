Kolinda Grabar-Kitarović slavi 58. rođendan: Ovo su njezina najbolja izdanja

Bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, danas slavi rođendan, a njezin životni put i dalje izaziva velik interes javnosti. Od djevojke iz okolice Rijeke do prve žene na čelu države i članice Međunarodnog olimpijskog odbora, njezina karijera, ali i osobni stil, prošli su kroz značajne promjene koje su oblikovale njezinu javnu sliku.

Malo je poznato da je Kolinda Grabar-Kitarović umalo nosila ime Ksenija. Ipak, neposredno prije njezina rođenja 29. travnja 1968. godine, njezin je otac pod prozorom rodilišta pjevao tadašnji hit Zdenke Vučković "Kolinda", što se majci svidjelo i tako je odlučeno. Odrasla je u obitelji mesara, a kao jedina djevojčica u selu, od malih je nogu pokazivala iznimnu odlučnost. Priča kaže da je u sedmom razredu imala samo jednu četvorku, i to iz tjelesnog, pa je do kraja godine uporno trčala oko igrališta kako bi i tu ocjenu popravila. Ta ju je ambicija kasnije odvela na školovanje u Los Alamos u SAD-u, čime je započeo njezin impresivan uspon u svijetu diplomacije, koji je kulminirao pozicijom pomoćnice glavnog tajnika NATO-a.

Pobjeda na predsjedničkim izborima 2015. godine učinila ju je prvom predsjednicom u povijesti Hrvatske. Njezin mandat ostat će upamćen po strastvenom navijanju za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine. U to je vrijeme njezin modni izričaj postao profinjeniji; često je birala kreacije hrvatskih dizajnera, promovirajući domaću modu, a njezine elegantne kombinacije postale su prepoznatljiv dio njezina imidža. Nakon završetka predsjedničkog mandata, Kolinda Grabar-Kitarović posvetila se radu u Međunarodnom olimpijskom odboru i čestim putovanjima, za koja kaže da su joj pomogla pronaći unutarnju snagu.Upravo je u ovom razdoblju njezina transformacija postala najvidljivija. Značajan gubitak kilograma i promjena prehrane donijeli su joj vitku liniju, a poslovne kostime zamijenila je opuštenijim i modernijim odjevnim kombinacijama, često u jarkim bojama. Danas, aktivna na društvenim mrežama i u međunarodnim krugovima, i dalje plijeni pažnju svojim izgledom i energijom.